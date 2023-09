Remas Publishing e Muso.AI annunciano una partnership strategica – Billboard

Immagine di cortesia

Rimas Publishing, casa di famosi compositori e produttori come Bad Bunny, Eladio Carrión, Mora e Súbelo NEO, ha firmato una partnership strategica con la piattaforma di metadati Muso.AI, ha appreso. pittura.

Il nuovo accordo, focalizzato su aziende, cataloghi e profili individuali, fornirà un nuovo standard di trasparenza di prossima generazione che andrà a beneficio diretto dei clienti Rimas consentendo loro di commercializzare cantautori e produttori, acquisire nuovi cataloghi e scoprire cantautori inediti, tra le altre cose. cose. Possibilità Innovativo.

Ha affermato: “Noi di Rimas Publishing ci impegniamo a rimanere all’avanguardia nel progresso tecnologico nel settore e ci impegniamo costantemente a fornire ai nostri clienti servizi dello standard più elevato”. Emilio MoralesL’amministratore delegato della casa editrice Remas, in un comunicato stampa. “Questa alleanza strategica rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita, garantendo la nostra posizione come uno dei principali editori del settore.”

Aaron KaufmannIl Presidente e co-fondatore di Muso.AI ha aggiunto: “La nostra collaborazione è la forza trainante che ci spinge ad entrare nel mercato latino, il che è abbastanza in linea con il debutto del nostro gruppo imprenditoriale e riafferma la reputazione di Muso.AI. L’inclusione di Rimas Publishing nella famiglia Muso.AI è significativa ed entusiasmante perché il loro impegno e le loro idee guideranno il miglioramento continuo della nostra piattaforma aziendale per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Grazie alla nuova partnership, i clienti Reemas non solo potranno monitorare l’attività quotidiana accedendo all’analisi del proprio profilo sull’app o sul sito web. Muso.AITuttavia, verrai anche informato della potenziale perdita di crediti e di opere derivate in cui potrebbero esistere royalties non reclamate.

Muso.AI fornirà inoltre visualizzazioni cumulative per Rimas Publishing su tutte le sue piattaforme e sarà disponibile in spagnolo.