Nel suo 35° anniversario, Visa Pour L’Image guarda al futuro del fotogiornalismo

Fino al 17 settembre si terrà a Perpignan, nel sud della Francia, il Festival Internazionale del Fotogiornalismo, con la partecipazione di 24 mostre fotografiche.

Un’immagine di un fotografo anonimo appare sul manifesto ufficiale della 35a edizione del Festival Internazionale di Fotogiornalismo Visa Pour L’Image.

Mostra una donna iraniana in piedi sul tetto di un’auto, con i suoi lunghi capelli castani scoperti, e che alza le mani in trionfo mentre migliaia di persone camminano verso il cimitero di Aichi, in Iran, dove è sepolta. Mahsa Amini.

L’immagine rappresenta la rivolta pubblica senza precedenti che ha seguito la morte di Amini il 16 settembre 2022 per mano della polizia morale iraniana e la repressione del governo che ha portato all’arresto di decine di migliaia di manifestanti.

È anche un simbolo dell’impossibile compito di coprire le notizie con le immagini, poiché il governo iraniano ha negato i visti ai corrispondenti stranieri e ha arrestato e accusato di spionaggio i giornalisti locali.

Sebbene la repressione iraniana nei confronti dei giornalisti significhi che c’è poca documentazione fotografica ufficiale dell’inizio della rivolta, il direttore di Visa Pour L’Image ha affermato che non c’è alcuna scusa per non coprire la storia al festival.

“Se avessimo aspettato il lavoro dei fotoreporter, quest’anno non avremmo avuto una mostra sull’Iran”, ha detto Jean-François Leroy. alla cultura di euronews. “Quindi la scelta è caduta su di me, per l’importanza di questi eventi e per il fatto che non c’era altro modo per farlo. Non conosco nessun fotoreporter professionista che sia stato in grado di coprire questi eventi in Iran.”

La mostra che ne è nata, Insurrection in Iran: Don’t Die, è uno spettacolo raro al più grande festival di fotogiornalismo del mondo: contiene più fotografie amatoriali che professionali, molte delle quali sono screenshot pixelati di video animati di telefoni cellulari, registrati da cittadini locali.

Uno dei video nella gallery è il video virale di ragazze iraniane che ballano al ritmo di “Calm Down” di Selena Gomez.

Immagini dolorose

Una sala è dedicata alla proiezione di video che mostrano i momenti chiave della rivolta catturati dagli iraniani, alcuni dei quali sono stati trasmessi in TV. Rapporto a lungo termine Dal quotidiano francese il mondo Questo febbraio. I visitatori spesso lasciano la stanza con un profondo sospiro, poiché l’intensità delle immagini grezze colpisce molti di loro.

“Non sono riuscita a vederlo tutto”, dice Delphine Domanois, che ha preso l’autobus notturno dalla Germania per partecipare al festival. “È stato molto emozionante. Ma questo tipo di immagini sono essenziali, ti aiutano a svegliarti dal sonno quotidiano.”

Ha spiegato Domanois alla cultura di euronews È la seconda volta che partecipo al Festival del fotogiornalismo che si svolge ogni anno a Perpignan, nel sud-ovest della Francia.

Iran: soluzioni innovative al declino della libertà di stampa

La mostra iraniana è stata curata da un team di photo editor e giornalisti iraniani il mondo Come parte della sua copertura in corso sulla rivoluzione iraniana. È una testimonianza della tenacia dello staff del giornale, dell’implacabile resistenza del popolo iraniano e della profonda determinazione nel raccontare la storia che le autorità volevano seppellire.

Tra i fotografi professionisti che hanno contribuito alla mostra, molti hanno preferito rimanere anonimi per paura di essere arrestati. Alcuni usavano pseudonimi per proteggere la propria identità.

“Lasciamo la scelta nelle mani dei fotografi”, ha dichiarato. alla cultura di euronews Mary Somala, redattore capo della fotografia il mondo. “Ma la maggior parte delle persone che ci hanno inviato le ultime foto, che hanno seguito la storia per molto tempo, hanno chiesto che venissero usati i loro veri nomi. Penso che sia bello.”

Sommala ha lavorato a stretto contatto con Ghazal Golchini, specialista iraniano di Le Monde, e altri giornalisti iraniani in Europa per verificare e selezionare le foto e le foto amatoriali, prima per la regolare copertura dei giornali e poi per l’esposizione.

A causa della diffusa repressione nel paese, Somalo ha affermato che in queste immagini si ha la sensazione di perdersi. Alcuni dei fotografi che hanno partecipato alla mostra gli hanno detto che non avevano nemmeno salvato i file originali sui loro dischi rigidi per paura di essere arrestati.

“Eravamo un po’ infastiditi dal fatto che tutto ciò che abbiamo fatto alla fine era solo temporaneo”, ha detto. “Ciò che pubblichiamo su Le Monde rimarrà, la mostra rimarrà per due settimane, ma volevamo scrivere questo momento con inchiostro. Perché ci piaccia o no, questo momento è storia, questa rivolta non ha precedenti.”

La loro soluzione è stata quella di pubblicare un piccolo libro fotografico in formato tascabile, raccogliendo tutte le diverse foto che avevano pubblicato dall’inizio della rivolta. Il titolo è “Non morirai”, ispirato a una frase che lo zio di Amini scrisse sulla sua lapide: “Cara Gina (nome curdo di Amini), non morirai. Il tuo nome diventerà un simbolo”.

“Volevamo un formato piccolo che potesse raggiungere quante più persone possibile”, spiega Somala. “In passato, prima dei social media, questo tipo di libricino veniva pubblicato, soprattutto in Algeria, per passare informazioni in modo discreto da una persona all’altra. Il libro stava in tasca e i messaggi potevano essere trasmessi in silenzio.”

Porta il mondo a Perpignan

Il silenzio è uno degli aspetti più sorprendenti di Visa Pour L’Image: non c’era quasi nessuna conversazione mentre i visitatori vagavano per le sale del Couvent Des Minimes, un convento riconvertito del XVI secolo che funge da principale spazio espositivo del festival.

La gente viene da ogni parte per vedere le mostre – 24 in tutto quest’anno – che approfondiscono alcune delle notizie più urgenti del mondo, dalla guerra in Ucraina e l’ascesa dell’estrema destra negli Stati Uniti all’erosione dei diritti umani. Diritti in Afghanistan e gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

“Venire qui mi dà una nuova visione e una nuova prospettiva sulle storie che vedo nelle notizie”, ha detto Claudia, una giornalista di 29 anni arrivata al festival da Girona, in Spagna. “È un’opportunità per ricordare cose che potresti aver dimenticato e per scoprire nuovi luoghi e culture di cui non sapevi esistessero.”

“Bisogna accettarlo poco a poco”, dice Daniel, 82 anni, di Bordeaux. “Cosa porto con me? Il mondo è triste. Ma è importante rimanere aggiornati su cose che i media mainstream di solito non coprono.”

Sebbene i fotografi amatoriali siano presenti in primo piano nella mostra iraniana, il direttore del festival Leroy insiste sul fatto che il lavoro dei fotoreporter professionisti rimane essenziale per comunicare ciò che sta realmente accadendo nel mondo.

“Certo, chiunque può scattare foto, ma ci sono ancora pochissimi fotografi”, dice. “Per me un fotoreporter decolla, sa cosa vuole fare e ha un’idea della storia che vuole raccontare. Allo stesso tempo, qualcuno con uno smartphone può o meno scattare una foto per sbaglio, ma non non dircelo.” storia. È solo una serie di momenti catturati dalla telecamera.”

Leroy è il fondatore di Visa Pour L’Image e ne ha diretto le operazioni negli ultimi 34 anni, rendendolo uno dei più grandi eventi di fotogiornalismo dell’anno.

Quindici o venti anni fa un fotografo mi disse: “Stai attento, perché oggi i miei fotografi lavorano per il World Press Photo e a Perpignan”.

E da questa influenza derivano grandi responsabilità. Leroy lavora duramente per scoraggiare i fotografi, soprattutto i giovani, dal correre rischi inutili per avere un impatto.

“Quando vedo tutti i giovani giornalisti che sono andati in Ucraina senza assicurazione, senza il supporto di una rivista o di un giornale, penso che sia sciocco correre un rischio del genere. Se hai una bella storia, non devi correre il rischio .”

Leroy ha detto che quest’anno ha ricevuto 250 proposte di mostre dall’Ucraina. Si rifiutava di vedere qualsiasi posto dove un fotoreporter lavorasse senza assicurazione.

Leroy riconosce che il fotogiornalismo è oggi in crisi, poiché giornali e riviste producono a prezzi inferiori e crescono le preoccupazioni sul potenziale impatto dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, secondo lui, quest’ultimo non è un problema.

“Non mi preoccupa la questione dell’intelligenza artificiale, perché – e non mi stancherò mai di dirlo – siamo in molti a difendere la verità rappresentata dal fotogiornalismo, e non ci arrenderemo all’intelligenza artificiale senza combattere.”