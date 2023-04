Il secondo weekend del Festival della Musica e delle Arti Coachella Valle 2023 continua. Venerdì, Bad Bunny ha concluso con un grande spettacolo. Benito ha eseguito un set diverso per il primo fine settimana con grandi ospiti, tra cui Grupo Frontera, Arcángel, José Feliciano e Jhay Cortez, tra gli altri.

Questo sabato, la musica continua dall’Empire Polo Club di Indio, in California. Rosalía, Charli XCX, Labrinth, Calvin Harris e BLACKPINK tornano nel deserto. Nel frattempo, domenica, i Blink-182 si esibiranno sul palco principale dopo la partenza di Frank Ocean. Inoltre, Four Tet, Fred Again e Skrillex si sono uniti alla formazione per l’ultimo giorno.

Coachella 2023 Weekend 2: orari e come guardare il live streaming delle BLACKPINK

I concerti inizieranno sabato con Triste Juventud x Totem e Talon saranno gli artisti di apertura questo sabato alle 12:00 PT rispettivamente dal Sonora Theatre e da Yuma. D’altra parte, i responsabili della chiusura dell’attività di oggi sono Calvin Harris, 23:40 PST e Donovan Square alle 23:55 PST, Ma quando si esibiranno le BLACKPINK?

Secondo la scaletta condivisa con l’organizzazione del Coachella 2023, Le BLACKPINK si esibiranno sabato 22 aprile alle 21:20 PT / 23:20 PT / 00:20 ET sul palco del Coachella. Condividiamo il set completo, gli orari e la distribuzione degli scenari.

Come guardare il Live delle BLACKPINK al Coachella, Weekend 2?

Il festival può essere visto sul canale YouTube ufficiale di Coachella. La trasmissione del gruppo BLACKPINK inizia alle 21:20 PT / 23:20 PT / 00:20 ET dal Coachella Theatre.

Oltre al palco del Coachella, le trasmissioni del secondo weekend prevedono i seguenti palchi: Outdoor Stage, GOBI, Mojave, Sahara e Yuma. L’unico scenario senza invio questo fine settimana è Sonora. Gli stream iniziano intorno alle 16:00 mPT.

Condividiamo programmi di invio e collegamenti per ogni fase:

Coachella Streams 2023, fine settimana 2: sabato 22 aprile

teatro all’aperto

GOBI

Mojave

il deserto

giorni