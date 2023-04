Dopo il successo di Super Mario Bros. Nintendo conferma che continuerà ad adattare i videogiochi per il cinema

Shigeru Miyamoto, il creatore di Mario, ha ipotizzato che la prossima produzione potrebbe avere un altro personaggio. Il film sta per superare il miliardo di dollari al botteghino.



film Super Mario Bros.! È un successo inarrestabileplurale Oltre 748 milioni di dollari in tutto il mondo In sole quattro settimane Nintendo sta già valutando di continuare adattare la loro personalità a Cinema. Mario Creatore e Chief Creative Officer di La società di videogiochi di Shigeru Miyamoto lo ha confermato Sono in arrivo altri film basati su vari franchise Nintendo.

In un’intervista con il media giapponese Nikkei, Miyamoto ha predetto che il prossimo adattamento potrebbe concentrarsi su un personaggio diverso. da Nintendo. “Resta sintonizzato per la nostra prossima produzione”, ha dichiarato il designer e candidato del videogioco:Nintendo è come un’agenzia di talenti, abbiamo molti altri attori nel nostro catalogo”.

Shigeru Miyamoto Nintendo Mario Bros nintendo I fan hanno ipotizzato la possibilità di un Nintendo Cinematic Universe Dall’annuncio del film di Mario. La leggenda di Zelda (che è stato quasi adattato da Netflix) e Asino Kong (Appare in Super Mario Bros.) Lei Alcuni vantaggi possono ricevere modifiche. Altri stanno aspettando il momento in cui altri videogiochi meno conosciuti, come ad esempio Kirby, Metroid o StarFox, Hanno anche un momento per brillare.

Non sembra che il successo di Super Mario Bros. stia per finire mentre il film Si prevede che supererà il miliardo di dollari al botteghino. Di fronte a questa situazione e Chris Melandri, CEO, Illuminazione (Lo studio dei Minions che ha prodotto il film) È stato invitato nel consiglio di amministrazione di NintendoOppure si prevede che entrambe le società Contratta la tua alleanza.