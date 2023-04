15 modi diversi per godersi la lettura a Sant Jordi

Guardare i libri nelle biblioteche è una delle cose che mi piace di più fare. Non lo faccio spesso, è vero anche questo, ma quando arriva mi piace passarci del tempo; Guardo copertine, leggo riassunti, scatto foto di quelli che attirano di più la mia attenzione e mi prendo persino la briga di cercare recensioni su Internet per vedere cosa pensano i lettori di certi libri.

E tutti tornano a casa a mani vuote la maggior parte del tempo. Tuttavia, anche se non compro nulla, sì Di solito prendo nota dei titoli che hanno attirato maggiormente la mia attenzione Per acquistarli con uno sconto durante la Giornata del Libro o alla Fiera del Libro di Madrid. In queste due date librerie ed editori applicano uno sconto del 10% su tutti i libri, vale a dire La detrazione massima consentita dalla legge in Spagna.

Wislaw Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, ha dichiarato: “Sono una persona antica e credo che leggere libri sia il passatempo più bello che l’umanità abbia inventato.”. E sì, cosa posso dire? Sono anche una persona anziana. Oltre a sfogliare e acquistare libri, un altro dei miei hobby è, ovviamente, leggerli. Uno per uno, se possibile, anche se non è insolito vedere due libri ballare per casa mia e metà di loro leggere.

Di solito non leggo molte novità, anche se di tanto in tanto faccio delle eccezioni se un libro mi attira più del solito o se fa parte di una serie che aspetto da tempo. In questo caso, di solito compro d’impulso e leggo prima di altri libri che ho appuntato e, tutto sommato, non me ne pento. Comunque, L’importante non è leggere le notizie, ma leggere in generale. Qualunque cosa vogliamo, qualunque cosa ci sentiamo in ogni momento, che sia nuova o classica, aspetta da anni sullo scaffale.

I migliori titoli per celebrare la Giornata del Libro 2023 e Saint Jordi

Oggi, 23 aprile, Giornata del libro, abbiamo un’ottima opportunità per uscire e circondarci di libri; rivedere elenchi di libri eccezionali e acquistarne alcuni per accompagnarci a casa; Comprare una rosa rossa e regalarla alla persona amata, come si fa in Catalogna San Jordi; Oppure per scambiare esperienze, letture e opinioni con altri amanti della letteratura.

Per stuzzicare l’appetito, metterò Un elenco di titoli che hanno attirato la mia attenzione per un motivo o per l’altro. Alcuni li ho già letti e li consiglio vivamente, ma altri sono nella mia lista dei desideri per quest’anno.

“Il ragazzo con la bisbetica”, di Ana Obregon e Alice Likoyo (HarperCollins)

L’intero libro avrebbe dovuto essere scritto Alice LiquoreMa il cancro non gli ha dato l’opportunità di finirlo. sua madre, Anna Obregónè stato incaricato di farlo per suo conto. È diventato un bestseller durante il periodo di prevendita e non ho dubbi che oggi sarà uno dei bestseller. Tutti i benefici degli autori andranno alla Fondazione Aless Lequio, che ricerca il cancro pediatrico e adolescenziale.

Bundle “Countdown to Summer” e “Countdown to the Sunset” di Las Vicena Rubia (Ed

Ho aspettato che uscissero tutti i libri da leggere insieme, ma dato che La Vecina Rubia ha appena condiviso sui social media che scriverà una serie di libri, penso che inizierò a leggerli ora in modo che la serie non mi rovina affatto dalla storia. Di lui si sa poco – e allo stesso tempo molto vicina biondaPerché vuole mantenere segreta la sua identità.

Sì, ne sono sicuro Una volta che entreremo nel libro, sapremo molto di più su di lei E dalle persone che l’hanno accompagnata nella sua vita: la sua amica Laura, il suo primo amore adolescenziale, suo padre… È una storia che voglio davvero vedere. Se non hai i libri, come me, puoi riunirli entrambi in questo pacchetto.

– “Delitto” di Carme Chaparro (Espasa).

Carme Chaparro viene da noi UN eccitazione Un inizio che di certo non lascerà nessuno indifferente. Dieci persone fanno paracadutismo dall’hotel in Plaza de España. Non sono registrati e non possiedono un’identità. Ognuno è molto diverso dall’ultimo e sembrano avere in comune il fatto che ora sono tutti morti. Uno di quei romanzi che inizi e non riesci a mettere giù finché non conosci la fine.

“Harry Potter e la pietra filosofale” di JK Rowling (Minalema)

Non è una moda passeggera, ma ho già avvertito che di solito non lo leggo. Comunque, Questo non è il libro sulla mia lista delle cose da fare, ma è il terzo libro che non sarà in vendita in Spagna fino a novembre Con l’uscita di Minalima. Pubblicano il libro a poco a poco, ma il tempo necessario per pubblicare ogni libro è più che giustificato dal lavoro lasciato da ciascuno di loro. Vi lascio il primo, nel caso non lo sapeste, perché è una vera meraviglia. Lui è La storia di Harry Potter la conosciamo tutti, ma accresce l’esperienza di lettura Ad un altro livello: filigrane, illustrazioni e pop-up ci accompagnano per tutto il periodo di lettura.

“La locanda degli oggetti smarriti” di Hozumi (Via Lattea)

Leggo manga da un tempo relativamente breve ed è diventata un’abitudine leggerlo di tanto in tanto. In generale, cerco sempre di scegliere storie di uno o due volumi perché non voglio avere troppe serie aperte, anche se ammetto che alcune sono fallite. Questo libro che porto oggi è di soli tre volumi e ha una storia triste e commovente. Mescola la fantasia e il mondo reale in un hotel dove le persone vengono a cercare ciò che hanno perso lungo la strada.

Volume 1.

volume 2.

“Bussola e Avventura in Miniatura” ed

A proposito della catena, qui ne porto una per i più piccoli di casa. bussolaun gruppo di amici YouTuberVogliono trascorrere un pomeriggio tranquillo Fanno una passeggiata nel parco, ma non hanno previsto che il raggio laser li riduca di dimensioni. Ora che sono così piccoli, dovranno superare ogni tipo di pericolo per tornare alle loro dimensioni normali. Questo è l’unico libro che i miei nipoti hanno perso dalla loro collezione, ma sono sicuro che finirà per cadere.

“La Sirenetta”, di Hans Christian Andersen (Classici Illustrati)

Edelvives fa magie con questa raccolta di classici illustrati. la SirenettaLa storia originale di Hans Christian Andersen. Non ha nulla a che fare con la versione Disney del film, ma secondo me molto meglio; Più realistico, per così dire, però, parlando di sirene. Le illustrazioni sono di Lacombe e sono stupende. Non posso dire altro. È una bellissima riproduzione che vale la pena avere in casa, sia per la storia che per il disegno.

“Ti ho amato come poteva”, di April Camino

Lennon e Daniel sono amici da quando erano piccoli, ma non si vedono da due anni a causa di qualcosa che è successo in passato. Quando il fratello di Daniel muore di malattia, Lennon torna a sostenere il suo amico fino a quando non ripristinano la loro relazione a poco a poco. È una storia di amore, amicizia, lotta, paura e accettazione di sé. Come è. Ho pensato che fosse un romanzo molto bello.

“La casa alla fine di Needless Street”, di Catriona Ward (Rune)

Questo libro ha attirato la mia attenzione non appena ho visto la copertina; Poi ho letto il riassunto e mi ha convinto. Una ragazza scompare durante una gita al lago. Undici anni dopo, ritroviamo sua sorella, che la sta ancora cercando, e Ted, un ragazzo piuttosto strano che potrebbe essere il responsabile della scomparsa. La sua casa, con le finestre sbarrate perché nessuno possa vedere dentro, ha visto giorni migliori e presenta un aspetto deplorevole.

“Le avventure di un medico di campagna in Irlanda”, di Patrick Taylor (Edizione del Vento)

Un giovane medico lavora come assistente nel villaggio rurale di Polipoklebo in Irlanda.A. Il medico che deve sostenere è un medico avaro con i suoi metodi, anche se non sempre sono i più diffusi. Entrambi vivono nella casa del dottore e lavorano nel seminterrato della casa, dove stanno operando. Quello che inizialmente sembrava un disastro, si rivela essere qualcosa di simile all’amicizia. È una storia accattivante che racconta la vita quotidiana di una piccola città in Irlanda.

“Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen

Un classico dove c’è, però, non passa mai di moda. In questo romanzo di Jane Austen, incontriamo la famiglia Bennet, composta da Mr. e Mrs. Bennet e dalle loro cinque figlie. L’unica preoccupazione della madre è sposare le ragazze prima che il padre muoia – non è malato, ma vuole guarire – e le lasci senza niente perché le donne non possono ereditare una casa, terra o denaro. Una nuova e ironica storia d’amore con i suoi colpi di scena. La relazione delle sorelle con potenziali corteggiatori non è iniziata come previsto.

“Il Signore degli Anelli” di JRR Tolkien (Booket Pocket Pack)

Continuiamo a lavorare con i classici, questa volta per la letteratura fantastica. Booket ha raggruppato i tre titoli che compongono la trilogia in una custodia tascabile. Qualcosa di piccolo come un anello potrebbe devastare tutta la Terra di Mezzo; Per cercare di evitarlo, gli hobbit della Contea dovranno compiere un lungo viaggio con uomini, nani ed elfi con l’obiettivo finale di distruggerla.

Se le voci ritornano, di Angel Martin (Planet)

Ho questo libro a casa in attesa di leggerlo da un anno, ma so che è una di quelle storie che fanno male e non sono sicura di essere pronta. Diversi anni fa vidi Ángel Martín su Zapeando, ma quando se ne andò persi i contatti con lui. Due anni fa è apparso di nuovo con le sue notizie mattutine per risparmiare tempo e Ha iniziato a parlare di quanto sia importante prendersi cura della salute mentale. Ci ha raccontato in prima persona dei suoi crolli psicotici, di come era completamente crollato e ha dovuto iniziare il recupero da zero. È sicuramente una storia coraggiosa che aiuta molte persone.

“I miei dessert dovrebbero funzionare”, di Pamela Sotomayor (Oberon)

Con questo libro, cambiamo completamente il terzo libro ed entriamo in tutta la cucina. Pamela Sanchez ha scritto un libro in cui ci racconta passo dopo passo tutto quello che dobbiamo sapere per diventare quasi una pasticcera professionista. Non vale la pena seguire le ricette alla lettera? Sì e no. Seguirli sempre è molto importante, ma è anche importante avere una conoscenza preventiva di ciò che ci verrà chiesto. Per questo, prima di addentrarci nel dettaglio delle ricette, ci spiega cosa dovremmo sapere e gli utensili che ci serviranno per realizzare deliziosi dolci. Questo libro va assaporato a poco a poco, ma soprattutto Per lavorare al fianco di Pamela.

