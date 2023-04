LOS40 L’amore trionfa: Rosalía e Rao Alejandro rivendicano il numero 1 al mondo con “Beso” | musica

Rosalía e Rao Alejandro hanno fatto la storia insieme Bacio. Il primo singolo di RR, Il loro EP congiunto di tre canzoni ha raggiunto il numero 1 in tutto il mondo su LOS40, attualmente La prima collaborazione tra una coppia di sposi a raggiungere questo traguardo. Ci sono poche cose che l’amore non può fare!

Il tema ha colto di sorpresa il mondo lo scorso marzo con i suoi bellissimi testi, l’energia e il ritornello che si attacca come una gomma. Lo hanno rivelato Rosalía e Rao Alejandro Bacio Parla dell’inizio della loro relazione. La coppia esprime quel folle desiderio di vedersi in ogni momento e quella costante paura della separazionenonostante abbiano una relazione a distanza a causa del loro lavoro.

Ma la lettera non è stata l’unica sorpresa Bacio. L’uscita della canzone è stata accompagnata da un video che ha messo a tacere i suoi seguaci. Non solo per i tanti baci in telecamera, ma anche per il sorprendente annuncio che ci hanno finalmente rivelato: La coppia è fidanzata.

Quando la canzone finisce, Rosalia sembra piangere con un enorme anello di fidanzamento, chiarendo che Rao le ha fatto la proposta. Si tratta di Un finale perfetto per questa fiaba sotto forma di canzone che la coppia ci ha regalato.

Il secondo numero 1 del mondo di Rosalía

Per Rauw Alejandro, questa è la prima volta che riesce a posizionarsi come numero uno al mondo nella LOS40, visto che ha guardato dall’alto in tutti i paesi in cui si trova la LOS40.

Da parte sua, Rosalía è la seconda volta che realizza questa impresa. Era la prima volta che raggiungeva un numero 1 globale con sbarazzarsi di nel settembre 2022.

Un concerto molto speciale

La coppia ha anche cantato la canzone in uno dei più grandi festival del mondo: Coachella, dove hanno chiuso lo spettacolo con un bacio davanti a centinaia di migliaia di presenti, Protagonista in un istante fa già parte della cultura pop.

Non molti artisti possono vantarsi di essere il numero 1 al mondo su LOS40. Tra i personaggi che hanno recentemente raggiunto questa distinzione, spiccano nomi come Bizarrap, Shakira, Quevedo, Karol G, Camila Cabello, Ed Sheeran o Alejandro Sanz.