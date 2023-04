È così che si svolge la preparazione per l’incoronazione di Carlos III video

Dopo la morte di Elisabetta II, la monarca più longeva del Regno Unito, suo figlio Carlos sarà responsabile della sua ascesa al trono. Sono trascorsi più di 70 anni dall’incoronazione di Elisabetta II, anche se, come si può vedere dal video che accompagna questa notizia, alcune tradizioni di questo evento si sono conservate per almeno 1000 anni, tanto da poterle rivedere all’incoronazione del suo successore Carlo III.

Oggetti come il Vangelo dell’Arcivescovo, Justin Webley, un’ampolla a forma di aquila reale e un cucchiaio dello stesso metallo, con cui saranno condotte le liturgie di questo evento, avranno un ruolo speciale nella cerimonia religiosa. Carlo III sarà incoronato in due diverse occasioni, la prima con la corona di Sant’Edoardo, che lo proclamò re, e la seconda con la corona dell’Impero dello Stato, dove si presenterà fuori dalla Chiesa.

Dalla morte della regina, che ha occupato il trono per il periodo più lungo nella storia del Regno Unito, l’8 settembre 2022, sono stati svelati i dettagli su ciò che accadrà il giorno dell’incoronazione nell’abbazia di Westminster, a Windsor e a Buckingham Palace. Anche se altri rimangono un mistero.

L’incoronazione di Carlos III si sta preparando come un evento festivo in tutto il paese. Dopo l’inaugurazione, il lungo weekend del 6, 7 e 8 maggio (lunedì sarà dichiarato festa nazionale) sarà ricco di attività ludiche da vivere in comunità. Pochi minuti prima che il monarca entri nell’Abbazia di Westminster – il luogo in cui sabato si svolgerà la cerimonia – farà un giro per le strade della capitale britannica.