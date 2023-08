Steven Seagal appare per soli 41 minuti nei suoi film di maggior successo, e il più grande benefattore è stato Tommy Lee Jones.

“High Alert” è stato il più grande successo di Seagal degli anni ’90, incassando 156 milioni di dollari in tutto il mondo.

È chiaro che Un attore o un’attrice non ha bisogno di molto tempo sullo schermo per lasciare un segnoE lì abbiamo esempi come Beatrice Street, Ingrid Bergman o Anthony Hopkins, che sono riusciti a vincere gli Oscar solo per il loro lavoro in “The Web”, “Murder on the Orient Express” e “The Silence of the Lambs” 5, 14 e 16 minuti Nell’assemblea finale rispettivamente.

La cosa buona è che, se è breve…

Ma oggi ci allontaneremo dalle grandi mostre interpretative e scenderemo con i piedi per terra Uno dei più grandi titoli di cinema d’azione degli anni ’90: l’esilarante “High Alert” di Andrew Davis, interpretato da Steven Seagal all’apice della sua fama. Un successo indiscutibile in cui l’attore protagonista non ha, curiosamente, dominato lo schermo in termini di minuti.

Secondo Nick D. Semlin nel suo libro Last Action Heroes, Il cattivo intenzionalmente esilarante di Tommy Lee Jones aveva molto più peso dell’eroe di SeagalPerché il buon Stephen non era troppo convinto per aderire al progetto. Come ha detto Davis a Semlin, il contributo finale dell’attore è stato limitato a circa 41 minuti.

“Tra le scene del Pentagono e tutto il resto, Tommy appare nel film più spesso di Stephen.”

Alla fine, William Stranix di Jones, che lo ha ridipinto come “il ragazzo del rock and roll”, in qualche modo ha rubato la scena e ha lanciato la carriera dell’artista, che Un anno dopo, ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo lavoro in The Fugitive, sempre diretto da Andrew Davis.

Stranamente, nonostante non raggiunga i tre quarti d’ora, il lavoro di Steven Seagal su “High Alert” è ancora il più redditizio della sua carriera, 83 milioni di dollari negli Stati Uniti e 156 milioni di dollari nel mondo.

