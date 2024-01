Riepilogo giornaliero: il petrolio cancella i guadagni, Wall Street sale

Gli indici di Wall Street vengono scambiati in leggero rialzo all'inizio della nuova settimana. L’S&P 500 è salito dello 0,1%, il Dow Jones è rimasto stabile mentre il Nasdaq e il Russell 2000 sono saliti di circa lo 0,4% ciascuno.

Il petrolio ha iniziato le contrattazioni della nuova settimana con una nota positiva dopo che un attacco di droni su un sito militare americano in Giordania ha ucciso tre membri del servizio militare statunitense e ne ha feriti dozzine durante il fine settimana. Tuttavia, i guadagni sono stati successivamente cancellati e il petrolio viene ora scambiato in negativo per la giornata.

Funzionari statunitensi hanno incolpato i gruppi legati all’Iran per l’attacco e hanno promesso vendetta per l’attacco. L'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco.

I principali indici azionari europei sono rimasti poco cambiati oggi: il DAX tedesco è sceso dello 0,12%, il FTSE 100 britannico ha chiuso in ribasso dello 0,03%, il CAC40 francese è salito dello 0,09% e l'AEX olandese è salito dello 0,26%.

Lo yen giapponese e il dollaro australiano sono oggi le valute del G10 con le migliori performance, mentre l’euro e la sterlina britannica sono le più ritardatarie.

Casimir della BCE ritiene che la BCE taglierà i tassi di interesse per la prima volta nella riunione di giugno 2024. Secondo Casimir, le previsioni di marzo determineranno se i tassi di interesse saranno tagliati ad aprile o a giugno.

Il presidente della Banca centrale svizzera Jordan ha affermato che l'inflazione dovrebbe nuovamente aumentare leggermente. Tuttavia, la Giordania ha affermato che l’inflazione dovrebbe essere inferiore al 2% nel 2024.

Al Arabiya ha riferito che il consiglio di guerra israeliano sta discutendo una tregua di 45 giorni nella Striscia di Gaza in cambio del rilascio di 35 ostaggi. In precedenza è stato riferito che i negoziatori di Egitto, Israele, Stati Uniti e Qatar avevano concordato un quadro per la liberazione degli ostaggi.

Gli Stati Uniti potrebbero rinnovare le sanzioni petrolifere contro il Venezuela dopo che a un importante candidato dell'opposizione è stato vietato di partecipare alle elezioni presidenziali venezuelane, secondo quanto riferito.

L’indice manifatturiero della Fed di Dallas per gennaio 2024 è stato di -27,4, in aumento rispetto a -9,3 di dicembre 2023 (atteso -11,8).

Il Pil svedese è rimasto stabile su base annua nell'ultimo trimestre del 2023, mentre gli analisti prevedevano una contrazione dello 0,4% su base annua. Su base trimestrale, il PIL svedese è aumentato dello 0,1% t/t (previsto +0,3% t/t)

