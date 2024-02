Amazon ha superato le aspettative del mercato e ha festeggiato in borsa

La società ha spiegato che il vantaggio include una perdita da valutazione al lordo delle imposte di 1 miliardo di dollari inclusa nel reddito (spese) non operativo derivante dall'investimento in azioni ordinarie in… Auto Riviane , rispetto a una perdita di valutazione al lordo delle imposte di 2,3 miliardi di dollari sull'investimento. Nel quarto trimestre del 2022.

IL Vendite del segmento Nord America Nel confronto su base annua è aumentato del 13%, raggiungendo i 105,5 miliardi di dollari; Mentre quelli Parte internazionale È cresciuto del 17% a 40,2 miliardi di dollari, o del 13% in più escludendo le variazioni dei tassi di cambio.

Nel caso di redditi da Servizi Web di Amazon (AWS) Questi investimenti ammontano a 24,2 miliardi di dollari USA, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2022, in linea con le aspettative.

Jeff Bezos Jeff Bezos, amministratore delegato di Amazon non disponibile

Inoltre esso, Utile operativo nel quarto trimestre È salito a 13,2 miliardi di dollari, rispetto ai 2,7 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2022.

IL Profitti pubblicitari Hanno guadagnato 14,7 miliardi di dollari, migliorando la previsione di 14,2 miliardi di dollari stabilita dal consenso degli analisti.

per me Collezione dal 2023Lui L'utile netto è stato di 30,4 miliardi di dollari USA Di perdite nette di 2,7 miliardi di dollari nel 2022. Ciò rappresenta un EPS di 2,90 per azione da una perdita per azione di 0,27 dollari.

Aumenta le entrate del 12%fino a 574.800 milioni di dollari nel 2023 rispetto a 514.000 milioni di dollari nel 2022. Settore Nord America È aumentato del 12% a 352,8 miliardi di dollari USA Parte internazionale È aumentato dell’11% su base annua raggiungendo i 131,2 miliardi di dollari.

saldi Chip AWS È cresciuto del 13% durante l'anno 223, raggiungendo i 90,8 miliardi di dollari.

Lui Flusso di cassa operativo Ha raggiunto gli 84,9 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, con un aumento dell’82% rispetto ai 46,8 miliardi di dollari degli ultimi 12 mesi terminati il ​​31 dicembre 2022.

Amazon: dichiarazione aziendale

“Questo era il Q4A La stagione dello shopping natalizio sta battendo i record “E abbiamo chiuso il 2023 in modo positivo per Amazon”, ha affermato il CEO di Amazon Andy Jassy.

“Sì, bene Abbiamo guadagnato un ottimo redditoCiò di cui siamo più felici è innovare e migliorare costantemente l'esperienza del cliente nella nostra attività. La regionalizzazione della nostra rete logistica viene stabilita negli Stati Uniti Velocità di consegna più elevate per i membri Prime Allo stesso tempo, abbiamo ridotto i costi del servizio; Concentrazione sostenuta a lungo termine per Os nella fornitura di clienti e funzionalità, insieme a nuove funzionalità genAI come Pietra angolare, S e Trainium“Ha avuto risonanza tra i clienti e sta iniziando a riflettersi nei nostri risultati complessivi”.

Amazon ha annunciato che le vendite del primo trimestre 2024 saranno comprese tra 138.000 e 143.500 milioni di dollari, con una crescita dall’8% al 13%. Gli analisti prevedevano ricavi per 142,1 miliardi di dollari.