Riepilogo partita Repubblica Ceca. La selezione della Spagna per la UEFA Nations League 2022-2023: video, gol e statistiche

La Spagna, dopo aver pareggiato con il Portogallo alla prima apparizione, si è misurata con la capolista del girone.

La squadra spagnola cercherà la sua prima vittoria in UEFA Nations League a Praga dopo aver pareggiato nella prima partita contro il Portogallo. Gli uomini di Luis Enrique hanno visto Ricardo Horta eguagliare il gol di Morata in una partita in cui hanno avuto la possibilità di vincere la partita.

Tracciamento accurato dei minuti dalla Repubblica Ceca VS. La selezione della Spagna per la UEFA Nations League

I cechi sono i leader del girone dopo aver battuto la Svizzera 2-1 nella prima giornata del Gruppo B della UEFA Nations League. Hanno perso il loro testimone, Patrick Schick.

Minuto per minuto da Chiva Repubblica VS. La Spagna è stata selezionata per la UEFA Nations League 2022-2023

FORMAZIONI, VIDEO E NOTIZIE REPUBBLICA CECA CONTRO la Spagna SELEZIONE UEFA NATIONS LEAGUE 2022-2023

Un enorme errore della difesa spagnola e Kochta ha segnato un gol superbo per riportare in vantaggio la Repubblica Cecapic.twitter.com/06u2qsIMen ObiettivoEspana 5 giugno 2022

GOAAAAAL!!! Jan Kochta con un gran gol ci riporta al 67′! 🎩👏🏻#Lega delle Nazioni – Nazionale di calcio ceca (@ceskarepre_eng) 5 giugno 2022

🇪🇸⚽️ Link Gavi per la Spagna! 👶 Definisci il giocatore del Barcellona perfettamente all’interno della regione per segnare il suo primo gol con la nazionalepic.twitter.com/GsOItEiK7A ObiettivoEspana 5 giugno 2022

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL dalla Spagna!!! GAVI pareggia con un pugno sinistro puntato al bastone!!

Il gol realizzato dalla Repubblica Ceca contro la Spagna 📺 Gol confermato al VAR: Carvajal interrompe il fuorigiocopic.twitter.com/RiovnPDCVh ObiettivoEspana 5 giugno 2022

🇨🇿🇪🇸 11° inizio contro la Spagna: Vaclic – Zima, Brabec, Matuji – Koval, Sadelec, Socek © ️, Zelini – Besik, Kuchta, Linger. Sostituzioni: Stanek, Mendos, Jemilka, Kudila, Kalvatsch, Hluchik, Eureka, Havel, Yankto, Cerny, Vulcanova, Kral.Incorpora il tweet Fa la sua cinquantesima apparizione nazionale! pic.twitter.com/fpVRXK2YAB – Nazionale di calcio ceca (@ceskarepre_eng) 5 giugno 2022

Riepilogo sulla Repubblica Ceca VS. La Spagna è stata selezionata per la UEFA Nations League 2022-2023

Tutti i numeri e le statistiche nella Repubblica Ceca VS. La Spagna è stata selezionata per la UEFA Nations League 2022-2023