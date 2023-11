Risultati delle elezioni in Argentina in diretta | Miley travolge e l’Argentina fa un salto nell’ignoto

Miley vince le elezioni, ottenendo il 56% dei voti dopo un conteggio del 95%.

L’Argentina, un paese in perenne crisi economica, ha abbracciato l’estrema destra come un’ancora di salvezza. Javier Miley ha vinto il secondo turno di domenica con il 55,95% dei voti e diventerà presidente dal 10 dicembre.

La verifica provvisoria, pubblicata circa un’ora prima del previsto, gli ha dato la vittoria con il 55,95% sul peronista Sergio Massa con il 44,04%.

Una nazione stanca e arrabbiata per le elezioni ha rifiutato Massa, l’attuale ministro dell’Economia, che aveva promesso di governare invitando l’opposizione a seppellire la discordia che ha governato la politica per quasi due decenni. Non era abbastanza. Il Paese ha preso una svolta senza precedenti nell’anno che celebra i 40 anni di democrazia, e ora si trova ad affrontare l’ignoto, cavalcando un’onda precedentemente cavalcata da Donald Trump negli Stati Uniti e Jair Bolsonaro in Brasile.

Autoproclamato economista accademico che è diventato famoso come conduttore di talk show televisivi, Milley ha fatto due enormi passi da gigante negli ultimi anni: nel novembre 2021 è arrivato al Congresso con solo cinque seggi rimasti, ed è diventato presidente questa domenica.

Il sostegno ricevuto dall’ex presidente liberale Mauricio Macri (2015-2019) è stato fondamentale per la sua vittoria. Macri è stato escluso dalla corsa dopo che la sua rivale Patricia Bullrich è stata sconfitta nel primo turno elettorale del 22 ottobre, ma gli ci sono volute ore per sostenere apertamente il candidato di estrema destra e dargli così una patina democratica, e alla fine, così è stato abbastanza per convincere gli indecisi.