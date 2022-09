Road to Australia e Nuova Zelanda 2023: Italia e Olanda si qualificano ai Mondiali femminili

Tutte le strade hanno portato all’ultima giornata della fase a gironi di qualificazioneGià qualificata la Germania ha battuto la Bulgaria 8-0, la Svezia ha battuto la Finlandia 5-0, il Portogallo 4-0 Turchia, l’Italia 2-0 Romania e la Scozia 6-0. Isole Faroe, Olanda Islanda 1-0, Inghilterra 10-0 Lussemburgo, Stanway doppietta e Spagna 5-0 Ucraina. Una grande vittoria è arrivata contro la Svizzera. Moldova e Svizzera hanno vinto 15-0.

Dopo il primo turno in zona europea, Svezia, Francia, Danimarca, Norvegia, Spagna, Germania, Inghilterra e Italia sono alcune delle squadre già qualificate. a lui Mondiali femminili Australia e Nuova Zelanda 2023. Scozia, Repubblica d’Irlanda, Austria, Portogallo, Bosnia, Belgio, tra gli altri, giocheranno nei playoff europei in programma dal 3 all’11 ottobre della FIFA, con il sorteggio per questo evento che si svolgerà venerdì 9. Il mese di settembre.

I “Lions” hanno segnato dodici gol nelle due partite successive Coppa Europa femminile, Un vero pazzo. La Spagna ha segnato otto gol nelle ultime due partite ufficiali dal torneo continentale. La maggior parte utilizzerà la prossima finestra internazionale per iniziare i rispettivi preparativi per la Coppa del Mondo. Finora si sono qualificate 27 squadre Mondiali femminili 2023. Ci sono due finestre internazionali per concludere il calendario internazionale femminile.

Svezia

Spagna

Olanda

Inghilterra

Danimarca

Norvegia

Italia

Germania

Francia

Squadre europee che giocano nelle qualificazioni

repubblica d’Irlanda

Scozia

Islanda

Austria

Bosnia Erzegovina

Belgio

svizzero

Portogallo

gallese