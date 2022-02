RTX 3050 verrà lanciato con GPU GA107 che consuma 115 watt

nvidia È possibile configurare una nuova versione della scheda grafica RTX 3050lanciato di recente per la fascia bassa.

L’RTX 3050 avrà una variante GA107 con un TDP di 115 W

Scheda grafica RTX 3050 A partire dal nvidia Ha debuttato sul mercato a gennaio, essendo una variante RTX 30 Il più modesto della serie. Secondo i dati raccolti da Igor Walzykquesto modello può avere un’altra variante con una GPU diversa.

Come ben sappiamo, il RTX 3050 A base di silicio GA106 Tagli. La GPU completa è utilizzata dall’RTX 3060 con 3584 CUDA core, ma per Nvidia 3050 ho deciso di utilizzare fino a 2560 CUDA core.

Il nuovo modello che doveva essere scoperto utilizzerà lo stesso numero di core, infatti le specifiche saranno completamente identiche con una sola differenza, ovvero il consumo energetico.

L’RTX 3050 ha 2.560 core CUDA, 80 unità texture, 32 ROP e 20 core RT. Questo rimarrà in GA106-150 e il nuovo GA107, Tuttavia, il consumo elettrico verrà trasferito da esso Da 130 W a 115 W di consumo.

Sapendo questo, i produttori potrebbero non dover apportare modifiche a livello di progettazione per utilizzare questo chip. Quindi troveremo schede grafiche simili e sapremo con quale chip è arrivato solo una volta acquistata la scheda grafica e verificandola con uno strumento come GPU-Z.

Naturalmente, l’alternativa con GA107 Saranno migliori in termini di minor consumo energetico, il che potrebbe darti più spazio per l’overclocking.

Igor Non è confermato quando Nvidia inizierà a vendere questa nuova versione di RTX 3050ma presteremo attenzione a ulteriori informazioni visualizzate.

Questa nuova alternativa ha un servizio per te nvidia sostituire in GTX 1660Ti/Supercon prestazioni simili, ma con tecnologie di supporto tracciamento dei raggi S DLSS.