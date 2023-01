Sai di quale computer avrai bisogno per giocare a Hogwarts Legacy in HD, FHD, 2K e 4K?

Hai bisogno di molti computer?

Bene, è chiaro che più qualità vogliamo ottenere dal gioco, più componenti costosi dovranno essere installati sul nostro PC, anche se Ci sono momenti in cui il lavoro di studio aiuta a far accadere le cose Non lasciare la madre. In questo caso, siamo di fronte a un lancio che non richiederà molto nelle configurazioni più modeste, per risoluzioni 720, 1080 e 1440p, ma è quando si tratta di raggiungere il 4K a 60 fps che le cose entrano in gioco. rivolta un po.

Il punto è che Tutti questi requisiti tecnici sono già stati pubblicati che il nostro computer deve soddisfare per eseguire questo programma con solvibilità Eredità di Hogwarts A diverse risoluzioni, quindi se pensi che andremo in parti. In particolare, per le configurazioni in base alla risoluzione dello schermo che utilizzeremo sul nostro schermo o su altri dispositivi come Steam Deck, che ha il proprio schermo.

HD 720p

Se hai uno schermo HD ora nel 2023 o un Steam Deck con uno schermo in quella risoluzione, Avrai bisogno di un computer con le seguenti caratteristiche Per giocare a 720p e 30fps:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit o superiore

Processore: Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) o AMD Ryzen 5 1400

RAM: 16GB

Scheda grafica: NIVIDIA GeForce GTX 960 GB o AMD Radeon RX 470 con 4 GB

Memoria: 85 GB (SSD opzionale)

FullHD 1080p