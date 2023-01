The Last of Us: i criminali informatici rubano i dettagli bancari degli utenti fingendo di essere TLOU Parte 2 per PC | Sicurezza informatica | videogiochi | Spagna | Messico | USA | Tecnica

L’ultimo di noiuna delle serie più attese, basata su un gioco Stazione di gioco con lo stesso nome, che sarà finalmente presentato in anteprima su HBO il 15 gennaio.

Sapendolo con questa premiere dell’universo L’ultimo di noi Guadagnerà centinaia di migliaia di nuovi fan e i criminali informatici hanno già iniziato a escogitare nuove strategie.

Nuove truffe: visualizza i download di The Last of Us Part II su PC

In particolare, pubblicano truffe su Fiammifero, cosa estremamente rara. per ferire le vittime malwareoffrendo download da video gioco a pcquando non è ancora stato messo in vendita.

Questa è la truffa di cui sono vittime i fan di The Last of Us. (Foto: Spread, El Universal de México)

dopo la visione L’ultimo di noimolti spettatori vorranno senza dubbio giocarci video gioco E controlla le azioni dei tuoi personaggi preferiti. Ma se non sono stati fan da allora, è improbabile che sappiano che è un’esclusiva per loro Stazione di gioco.

Soprattutto, potrebbero non rendersi conto che la prima parte del gioco uscirà solo per PC (pc) nel marzo 2023.

il criminali informatici Sfruttano costantemente l’ignoranza del pubblico. I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto un sito che offre il download The Last of Us Parte 2 su PC.

Gli utenti che non sono a conoscenza del fatto che questa versione del gioco non è ancora disponibile per PC scaricheranno un file dannoso invece del gioco vero e proprio. Può nascondersi sul computer di un utente senza essere rilevato per anni (non sapresti che qualcosa non va perché potrebbe non causare alcun danno visibile, farebbe semplicemente il suo lavoro in silenzio).

I criminali informatici si offrono di scaricare L’ultimo di noi parte 2″, la cui versione per PC deve ancora essere annunciata.

Gli esperti dell’azienda hanno anche scoperto un sito di phishing che offre a la lama Attiva il videogioco. Per scaricare il file con il codice, agli utenti viene chiesto di scegliere uno dei “regali” che riceveranno insieme al gioco: ad esempio, PlayStation 5 Carta regalo nuova o nuova Roblox 100.

Tuttavia, sono quindi tenuti a inserire le proprie credenziali e i dettagli della carta di credito per pagare una commissione. Inviando le tue informazioni, criminali informatici Ruberanno i tuoi soldi e useranno i tuoi dati personali per altre truffe.

con lui la lama a partire dal FiammiferoAgli utenti viene chiesto di scegliere da un elenco di regali allettanti per qualsiasi giocatore.

“L’ultimo di noi Sarà un vero boom all’inizio di quest’anno, visto da quanto tempo milioni di fan aspettano la serie. È interessante notare che, invece di fornire un accesso anticipato alla serie, il criminali informatici Scelgono un percorso diverso e distribuiscono file dannosi fingendo di avere un file video gioco.

Ciò dimostra che i giocatori, in particolare i principianti, che non conoscono ancora abbastanza la sicurezza informatica quando si tratta di giochi, sono tra i principali destinatari dei criminali, che troveranno più modi per sfruttarli.

Sii vigile e controlla se il tuo gioco è disponibile sulla piattaforma offerta, scarica i giochi solo dagli app store ufficiali e non dimenticare di utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile “, ha commentato Olga Svistunova, esperta di sicurezza presso Kaspersky.

Come si prevengono queste truffe?

per evitare di essere vittima da malware e truffe, Kaspersky consiglia:

da malware e truffe, consiglia: Evita i link che promettono di guardare film o serie TV in anticipo. In caso di dubbi sull’originalità del contenuto, verifica con il tuo fornitore di servizi di intrattenimento.

Verifica l’autenticità del sito prima di inserire dati personali e utilizza solo pagine ufficiali e attendibili per guardare o scaricare film. Ricontrolla i formati dei file URL e scrivi il nome dell’azienda.

e scrivi il nome dell’azienda. Presta attenzione alle estensioni dei file che scarichi. Il file video non avrà un’estensione .exe. o ms.

