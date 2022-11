Samsung Galaxy S23 ha più autonomia

Fino ad ora Mancano solo pochi mesi all’introduzione sul mercato della serie Samsung Galaxy S23, il top di gamma tech coreano che arriva, anno dopo anno, con una buona manciata di migliorie e novità rispetto alla versione precedente. E mentre dobbiamo ancora aspettare (più avanti, in questo stesso articolo, ve ne racconterò qualcosa), come più del solito in questo settore, ci sono informazioni molto interessanti che trapelano su ciò che possiamo aspettarci.

La prima grande sorpresa in tal senso, l’abbiamo avuta solo pochi giorni fa, quando l’abbiamo saputo Questa generazione sarà “motorizzata”, esclusivamente, Per SoC Snapdragon 8 Gen 2, e ha lasciato l’Exynos integrato, del marchio stesso, all’esterno. Abbiamo già visto, qualche settimana fa, alcuni test prestazionali del Samsung Galaxy S23 Basato sulla piattaforma Qualcomm Ma, con i precedenti delle serie precedenti, riteniamo che sarà un’uscita per alcuni mercati, mentre in altri sceglieranno il proprio mercato integrato.

E oggi, grazie a un tweet del famoso (e generalmente accurato) scienziato del ghiaccio che perde, Con il Samsung Galaxy S23 apparirà una nuova modalità Light, che riduce i consumi per migliorare l’autonomia. Come leggiamo nella sua lettera, questa nuova situazione «Può ridurre moderatamente le prestazioni e ridurre significativamente il consumo energetico senza influire sulle frequenze di aggiornamento.«, ovvero questa riduzione dei consumi di energia elettrica consentirà, però, di continuare a godere della frequenza di aggiornamento dello schermo, che è prevista a 120 Hz su tutta la gamma.

La serie Samsung Galaxy S23 otterrà una “Modalità leggera (bassa potenza)”, che può ridurre moderatamente le prestazioni riducendo significativamente il consumo energetico senza influire sulla frequenza di aggiornamento. pic.twitter.com/4GMmTMhRV1 – UniversoGhiaccio 3 novembre 2022

Non ci sono molte prove, se non per dire che in realtà non c’è niente, a dirci come funzionerà questa modalità, se si concentrerà sul consumo di risorse da parte di applicazioni e processi in background o se, al contrario, influenzerà anche il software che stiamo usando In quel momento o sì, direttamente, ridurrà costantemente la frequenza del lavoro del SoC. Ma, in ogni caso, dato che le caratteristiche hardware di fascia alta di oggi superano di gran lunga le esigenze di molti degli usi che tipicamente facciamo dell’hardware, Sembra che sia possibile ottenere una riduzione dei consumi in modo tale da non pregiudicarne l’utilizzo Cosa facciamo con il telefono?

D’altronde è ancora troppo presto per confermarlo, ma un rumor che si fa sempre più forte conferma che l’azienda Samsung Galaxy Unpacked si sta preparando A San Francisco che si terrà durante Prima settimana di febbraioun evento che sarà dedicato, in tutta sicurezza, alla presentazione del Samsung Galaxy S23 che sarà sul mercato poche settimane dopo, come negli anni precedenti, entro la fine dello stesso mese.