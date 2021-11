Samsung presenta il nuovo Galaxy A52s 5G

Il dispositivo ha una fotocamera posteriore quad da 64 MP + 12 (UW) + 5 (T) MP + 5 (M) MP, una fotocamera frontale da 32 MP e uno stabilizzatore ottico d’immagine che consente di scattare foto nitide e chiare tutto il giorno lungo. Inoltre, puoi scattare selfie di alta qualità e regolare la profondità di campo delle foto. Con un solo tocco, puoi rendere più nitido lo sfondo per ottenere ritratti sorprendenti.

Con un grado di protezione IP67 contro acqua e polvere, questo smartphone può essere immerso fino a 1 metro di acqua dolce per 30 minuti, dopodiché è possibile continuare a guardare e acquisire contenuti, anche con apparecchiature bagnate. D’altra parte, ha una batteria da 4500 mAh che ti consente di goderti i contenuti più a lungo: streaming, condivisione di foto, giochi e molto altro. La batteria a lunga durata da 4500 mAh è dotata di una ricarica ultraveloce da 25 W, il che significa più tempo per utilizzare il telefono e meno tempo di attesa per una batteria completamente carica.

Ha un display Infinity-O FHD+ Super AMOLED (120Hz) da 6,5 ​​pollici, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna | Processore Octa-core RAMPlus e SDM778G, con clock a 2,4 GHz + 1,8 GHz. Inoltre, un suono potente e coinvolgente con Dolby Atmos (due altoparlanti integrati) per un’esperienza audio unica senza cuffie. È dotato di sblocco delle impronte digitali (FOD) su schermo, tecnologia NFC e interfaccia utente One UI 3.1 progettata per una migliore interazione. La schermata di blocco può essere personalizzata per visualizzare le immagini in modo dinamico e con il 5G, la prossima tecnologia per smartphone.

L’arrivo del 5G si avvicina all’Argentina e promette di cambiare il modo in cui i consumatori interagiscono con i propri dispositivi. Questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare il collegamento di grandi città e aree rurali. Inoltre, consentirà veicoli a guida autonoma, interventi chirurgici a distanza, città intelligenti e altri sviluppi, ma apporterà anche cambiamenti alla vita quotidiana degli utenti con più qualità, velocità, sicurezza e connettività nei loro dispositivi.

in questo senso, Samsung Mira a portare sul mercato nuovi prodotti con connettività 5G, come il Galaxy A52s 5G che combina risorse avanzate di immagini, audio e schermo in modo che le persone possano sfruttare di più e meglio i vantaggi della nuova rete.

La società ha già più di 20 dispositivi Galaxy 5G venduti a livello globale, inclusi smartphone, tablet e laptop, e ha annunciato che a partire da quest’anno 2021, la maggior parte dei nuovi dispositivi mobili Samsung verrà lanciata con questa connessione.

Prezzo e disponibilità

Il Galaxy A52s 5G è ora disponibile sui negozi online e ufficiali Samsung Argentina in uno splendido colore nero con un prezzo suggerito di $ 74.999. –