Sappiamo già quanto durerà il trailer di GTA 6

Domani è uno di Gli eventi più importanti del decennio Nel settore dei videogiochi. Piaccia o no, Grand Theft Auto 6 è destinato a diventare un gioco Insegnante di generazione La prova sono le oltre 40.000 persone già in attesa davanti allo schermo d’attesa. Esatto, non è così Sii lungo: sappiamo già quanto durerà il trailer Dato che in Spagna l’ora del pasto è così vicina, si stima che non occuperà molto del tuo tempo.

Il trailer di GTA 6 durerà molto meno di quanto potresti aspettarti

Anche se lo è ancora Non sappiamo nulla del contenuto del trailer, si è creata una situazione che in parte era prevista. Quando qualcuno pubblica qualcosa online, chiunque può farlo Ottieni le informazioni se sai come farlo. Questo è esattamente quello che è successo quando è stato pubblicato il link attraverso il quale potete vedere il trailer: Among I metadati mostrano la durata Cosa conterrà il trailer: 91 secondi, poco più di un minuto e mezzo E questo sta prendendo in considerazione Le solite schermate con loghi E una schermata finale con almeno l’anno di uscita.

Dobbiamo ricordare che questo è Un trailer per pubblicizzarlo, niente di più. In effetti, è più lungo degli altri svelare Da Rockstar, quindi in realtà è più di quanto vediamo normalmente. Non c’è dubbio che si aggiungerà ad altri eventi che portano milioni davanti allo schermo, ma è meglio moderare un po’ le aspettative per evitare delusioni perché è semplicemente CGI nel concetto generale del gioco.

Il trailer verrà rilasciato domani Martedì 5 dicembre In 15:00 (Ora peninsulare spagnola). Per vederlo basta chiamare Streaming live di giochi e originali Rockstar. Potete verificare l’orario negli altri periodi orari al seguente link.