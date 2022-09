Schermo OLED e ottima batteria per meno di 160 euro

Uno dei punti più sorprendenti del Motorola Moto g31 è il suo schermo da 6,4 pollici. Questo ha Pannello OLED (qualcosa che difficilmente riusciamo a trovare nella fascia di prezzo) e risoluzione Full HD + ( 2400 x 1080 pixel). Questo schermo chiaro e vivido ci consentirà di dare vita ai nostri film, video e giochi preferiti. L’altoparlante in basso è in grado di fornirci il suono Dolby Atmos E in alto troviamo l’ingresso jack da 3,5 mm per collegare le nostre cuffie.

All’interno, in termini di hardware, troviamo un processore MediaTek, nello specifico l’Helio G85, che dovrebbe essere sufficiente per eseguire applicazioni quotidiane come Facebook, Instagram, WhatsApp, ecc. accompagnarti 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, che possiamo espandere con schede microSD fino a 1 TB. In modo che possiamo durare fino a due giorni di utilizzo con un uso normale, il dispositivo include una batteria di grandi dimensioni che raggiunge 5000 mAh.

Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera dove c’è Sensore principale da 50 MP Con il quale sarà possibile scattare foto di alta qualità giorno e notte. È accompagnato da un obiettivo grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Sulla parte frontale, per scattare selfie ed effettuare videochiamate, abbiamo una fotocamera da 13 megapixel.

Non manca, inoltre, la connettività tramite Bluetooth 5.0, USB-C, WiFi ac e Chip NFC Per poter effettuare pagamenti dal cellulare. Inoltre, dispone di un lettore di impronte sul lato e certificazione IP52 per proteggerlo da polvere e pioggia.

Acquista Motorola Moto g31 con uno sconto eccezionale

Come abbiamo visto, il Motorola Moto g31 ha le caratteristiche necessarie per la nostra vita quotidiana, mettendo in evidenza il suo ampio display OLED, la fotocamera da 50 MP e la sua potente batteria da 5000 mAh, quindi non devi preoccuparti della sua autonomia. E la parte migliore è il suo prezzo perché potremo acquistarlo su Amazon A soli 159,90€ Che cosa Sconto oltre 50 euro Sul prezzo di vendita ufficiale, e non pensarci nemmeno!

Il cellulare viene venduto e spedito da Amazon, quindi la spedizione è gratuita e, se siamo un membro principale, lo riceveremo in un solo giorno lavorativo o due.