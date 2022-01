Secondo Bloomberg, almeno i prossimi tre Call of Duty usciranno su PlayStation

Uno dei più grandi dubbi che è volato dopo Microsoft ha acquistato Activision Blizzard Si tratta di esclusività. quindi, il Gli occhi sono puntati direttamente su Sonyquello contiene Call of Duty Una delle loro più importanti fonti di reddito, come rivela un elenco I giochi più scaricati su PS5 e PS4.

In un primo momento, dopo aver interrogato, la società giapponese ha fatto appello Microsoft rispetta i contratti esistenti con Activision. di conseguenza, Phil Spencer stesso Lo ha indicato Puoi parlare con Sony Ripeti questa situazioneE cosa accadrà dopo che gli accordi saranno finalizzati, anche se sono ancora in sospeso.

Ora, secondo le informazioni divulgate BloombergEccellenza Call of Duty sarà sicuramente su console PlayStation per i prossimi tre giochi, almeno. Fonti consultate indicano che Activision si era già impegnata a fare consegne future, sia per Sony che per Xbox, prima dell’acquisizione.

Jason Schreyer continua a spiegarlo Infinity Ward sarà responsabile di Call of Duty per il 2022, mentre il prossimo dovrebbe essere su Treyarch. Inoltre, è prevista una nuova versione di zona di guerraal di là di ciò che possiamo testare cratere vulcanico.

Sebbene quanto riportato garantisca titoli di guerra fino al 2023, fonti Non si mettono le mani sul fuoco per quello che succede dopo. L’acquisto di Activision Blizzard dovrebbe concludersi il prossimo anno, momento in cui questi problemi saranno sicuramente dissipati. D’altra parte, le ultime informazioni indicano che la forza lavoro di Activision lo considera Stai lontano dalle uscite annuali per epico.