Risorse alternative guadagnando spazio in grandi immobili | Fondi e piani

Coincidenza. Il Socially Responsible Investing (SRI) è sempre più presente nelle strategie delle entità; Infatti, come rileva in Renta 4 Banca Privada, “Sarebbe stato possibile sfruttare un evento traumatico come la pandemia per velocizzare le operazioni in questo ambito e che devono già essere presenti in quasi tutti gli investimenti che sono stati fatti Nell’ultimo anno, grandi entità come CaixaBank hanno registrato un aumento dei saldi dei clienti del private banking nei fondi di investimento socialmente responsabili e “si spera che questa tendenza continui”. Inoltre, in BBVA Private Banking, ritengono che la sostenibilità possa essere il terzo asse su cui basare l’analisi di qualsiasi investimento “e che sostituirà il tradizionale limite di rischio di redditività e diventerà una tripletta di redditività, rischio e sostenibilità).

beneficio. Altre aziende ritengono che “la realtà è che l’interesse proattivo è ancora limitato perché in molte occasioni l’opportunità di investire con questo pregiudizio sostenibile è sconosciuta”, ammettono in Traces. Tuttavia, “Una volta trasmesse le caratteristiche dei prodotti che promuovono aspetti ESG, l’interesse è enorme. Siamo sicuri che una volta che le domande sulle loro preferenze di sostenibilità saranno incorporate nei test di idoneità, l’interesse aumenterà in modo esponenziale”.

Profilo personalmente. Quanto all’investitore più impegnato, rilevano da Ibercaja, al momento, che l’interesse maggiore è concentrato sui clienti istituzionali (istituzioni, istituzioni religiose, comunità aziendali…), “ma siamo convinti che vedremo anche lo sviluppo del cliente al dettaglio in questa linea”.