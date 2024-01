Questa persona si attacca a Steam e gioca a “The Day Before” ogni giorno

Non sorprende che il controverso film “The Day Before” sia stato intitolato “deludenteDopo diversi ritardi e trailer discutibili che assomigliavano ad altri giochi, il debutto della prima versione non è passato inosservato, poiché è stata abbandonata e criticata sia dai media che dalla community, anche se lo studio ha ritirato il gioco dalla vendita su Steam e ha abbandonato il progetto , C'è un utente che rimane attivo ed è l'unico nel MMO.

Per quanto riguarda quale giocatore continua ad accedere, non è chiaro. Secondo il sito Steam DB, ce n'era uno che è rimasto online almeno fino al 17 gennaio. Ma, Nel momento in cui scriviamo il numero di persone attive rimane pari a zero.

Va notato che “Il giorno prima” è in discussione nella comunità, almeno da dicembre. Al momento del suo rilascio, ci sono state molte segnalazioni di numerosi bug del server e problemi di stabilità con l'MMO. Inoltre, ha affermato che il gioco era “Vuoto“, sebbene gli utenti abbiano effettuato l'accesso non appena è stato rilasciato.

D'altra parte, lo studio ha confermato che restituiva i soldi agli acquirenti che avevano acquistato il gioco, perché sebbene fosse possibile tramite Steam, le recensioni negative erano così tante che lo sviluppatore ha rimosso l'MMO dal negozio Valve.

“The Day Before” è uscito il 7 dicembre e ha fatto conoscere la sua presenza nel mercato dei videogiochi Durò meno di un mese.