Llaryora ha inaugurato i Centenari Lavori di Restauro del Verde > Comune di Córdoba

Il Comune di Córdoba ha realizzato numerosi lavori infrastrutturali per modernizzare i suoi quattro ettari.

Allo stesso tempo, salva il patrimonio storico abbandonato, come gazebo, fontana d’acqua e statue d’arte francese.

Inoltre, ha aggiunto un belvedere e tre discese al fiume Suquía, uno skate park, un campo da basket circolare e cortili con giocattoli per bambini e pali per la ginnastica, oltre a una sala da pranzo.

Ha anche nuovi marciapiedi, percorsi, giardini, illuminazione a LED, arredo urbano, Wi-Fi gratuito e una recinzione perimetrale con nove cancelli d’ingresso che saranno aperti dal lunedì al lunedì dalle 8:00 alle 21:00.

Il Parco Las Heras-Elisa non è più la terra desolata che i cittadini hanno visto negli ultimi anni.

Lunedì, il sindaco Martín Lariora ha inaugurato i lavori infrastrutturali realizzati dal Comune di Córdoba per ripristinare il Parco del Centenario di Córdoba.

Il nuovo spazio sarà aperto dal lunedì al lunedì dalle 8:00 alle 21:00.

L’intervento del Comune Metropolitano ha unito il recupero della storia e dell’arte dell’Ottocento che lo ha segnato con la generazione di una nuova e moderna infrastruttura. La superficie di quattro ettari che si estende su Costanera Norte, Bv. I ponti di Las Heras, Antártida e Centenario sono stati per anni alla deriva, abbandonati e fatiscenti.

In questo contesto, il sindaco Martin Lariora ha evidenziato: “Chiunque venisse in città per la prima volta e passasse per questo parco era una cartolina da lasciarsi alle spalle, e per i residenti che avevano vissuto a lungo a Córdoba e vi erano passati, si sentivano tristi quando pensavano a quello che il parco era e quello che sarà. Si è trasformato. Per questo, quando siamo entrati nel governo, ho detto loro che dobbiamo fare 450 anni della città con una città in piedi, in marcia, non per noi ma per onorare coloro che hanno lasciato la loro vita in questa città e che non sono degni di onorarla essendo la capitale dell’abbandono. Quindi questo parco oggi è di primo livello, con tutta la tecnologia, e completamente recuperato per poter essere utilizzato e goduto da tutti i residenti e turisti .”

A sua volta, il Vicesindaco Daniel Passerini ha evidenziato il valore che la promozione del Parco Las Heras-Elisa rappresenta per la città: “Oggi qui possiamo mostrare in un unico luogo come è cambiata e come sta cambiando la città. Abbiamo recuperato il valore della storia e della memoria della città e il rapporto di questo parco con il fiume con il suo lungomare”.

“Non ho dubbi che questo spazio sia già pieno di vita, che il lungomare sarà teatro di molte attività artistiche e sportive, ma in fondo, la città di Córdoba nell’anno del suo 450° anniversario, la sua memoria, la sua storia sta recuperando e Las Heras Elisa Park sta recuperando Oggi ci fermiamo per Essere la capitale dell’abbandono, per essere la città che abbiamo sempre sognato.ha finito.

I lavori hanno comportato un recupero integrale del luogo, di competenza dell’Assessorato allo Sviluppo Urbanistico e di altre aree del Comune.

Le opere evidenziano le caratteristiche iconiche del parco come la fontana con le sue sculture e il gazebo. Inoltre, vengono incorporati miglioramenti come piste e vista sul fiume, una pista da sci a 360 gradi, un campo da basket girevole, più cortili con giochi per bambini, pali per la ginnastica e persino uno spazio per la degustazione di cibo.

Attraverso estesi lavori di rimboschimento e sistemazione paesaggistica, il parco è stato promosso come un grande polmone verde nel centro della città.

A questo proposito, Daniel Ray, curatore dello sviluppo urbano, ha dichiarato: Questo parco sarà il cuore di questo corridoio verde. La Costanera diventerà, durante il fine settimana, un’ampia isola pedonale, e quindi sarà possibile accedere dal fiume al parco ed essere fruibile da tutti i residenti.

Oltre 32.000 specie vegetali, tra alberi e arbusti, sono state aggiunte all’antico boschetto della sede, oltre a 22.000 metri quadrati di prato. Per la manutenzione è stato aggiunto un impianto di irrigazione a pioggia, che si alimenta prelevando l’acqua dalla falda senza la necessità di utilizzare quella di rete.

Il sito presenta sbarre perimetrali e nove arcate d’ingresso. Per curare la sicurezza delle persone e la sicurezza del luogo, lavorerai con orari di apertura e chiusura.

La senatrice nazionale Alejandra Vigo, presente all’inaugurazione, ha dichiarato: “Questo giardino è una testimonianza dell’amore di Juárez Silman per sua moglie Elisa, e negli ultimi tempi è stato un’espressione di crepacuore. Ecco perché oggi è un giorno di grande affetto, avendo recuperato il cuore della nostra città”.

neoclassico

Il parco Las Heras Elisa si trova nel quartiere di Alta Córdoba, vicino al centro della città. Il lavoro avvantaggia anche i residenti dei quartieri vicini come Alberdi, Ducasse, San Martín, Cofico e General Puiridón, tra gli altri.

Lo spazio è completamente connesso con nuovi pilastri perimetrali, passerelle articolate in cemento e percorsi interni.

Il giardino ha una nuova fontana al posto di quella originale, interrata nel 1972. La fontana moderna ha un diametro di 19 metri e un’altezza di 70 cm, si trova al centro del giardino, circondata da fiori e arbusti.

In esso sono le quattro sculture originali dell’arte francese, che sono state spostate dal luogo più di 50 anni fa. Si trovavano nella Piazza dei Presidenti Argentinos Cordobesis, dove hanno subito atti di vandalismo. Ci sono quattro figure femminili che rappresentano la scienza, l’industria, l’agricoltura e il commercio.

Inoltre è stata restaurata la vecchia rotonda, il cui sottosuolo sarà trasformato in uno spazio culturale che racconterà la storia del parco.

Uno dei principali miglioramenti sono i 120 metri di nuovo belvedere e piste per il fiume Suquía, parte dei lavori inquadrati nel Restauro Costanera.

Un’altra novità nel rinnovato Parque Las Heras-Elisa è lo skate park, costruito su uno dei vecchi stagni, rimasto inutilizzato per anni.

Si tratta di una struttura in cemento di 668 metri quadrati, che presenta anche una cupola circolare in grado di accogliere 360 ​​manovre.

Lo spazio è recintato per una maggiore sicurezza ed è adiacente a un campo polivalente di 28 m di diametro con piattaforme.

I bambini possono divertirsi in più settori con giochi per bambini classici e di punta, che includono l’intrattenimento per le persone con disabilità. Sono installati su pavimenti colorati anticollisione, realizzati con pneumatici riciclati. È stato inoltre aggiunto un altro spazio per i pali ginnici.

La vecchia casa nel giardino è stata restaurata e modificata internamente per adattarsi al nuovo uso come parte dello spazio gastronomico. Accanto ad essa è stata realizzata un’area attigua con pavimento in granito e struttura metallica a copertura.

Nell’arredo urbano si integrano panchine, portabici e cestini. L’intero luogo è illuminato con luci a LED e offre la connessione Wi-Fi gratuita.

Inoltre, nell’ambito di tale intervento, sono stati eseguiti lavori di ampliamento della Bv. Las Heras, che confina con il parco.

In modo complementare, il governo provinciale ha completato una pista ciclabile lungo il fiume e sta costruendo un nuovo ponte pedonale. Collegherà il Parco Las Heras-Elisa con il Paseo Suquía (ex Piazza Austria), unendosi così alla Costanera Norte.