Sega ha aperto un nuovo studio con il produttore Phantasy Star Online 2

Sega sarà sempre nel paradiso dei videogiochi che merita, con inciampi, cadute e colpi, ma sempre al top. Il 2o21 è stato un grande anno per l’azienda con una rimonta Super Monkey Balll, lancio massiccio giudizio perso E l’annuncio di un nuovo titolo di Sonic. Quando si tratta di multiplayer, Phantasy Star Online 2 ha ricevuto un aggiornamento gigantesco e l’RPG avrà ora un ruolo di primo piano all’interno dell’azienda.

Molti lettori penseranno: “Beh, sì, Phantasy Star Online 2 è uno dei giochi di ruolo online” e sebbene questo sia vero in Occidente, in Giappone il gioco è stato un successo per più di 10 anni ed è riuscito a raggiungere un enorme 3 , 5 milioni di utenti solo un anno dopo il suo lancio in esclusiva per il Giappone senza contare Esclusivamente per PC e Xbox. Il successo ha guadagnato Takaya Segawa diretto da Sega Studios a Sapporo.

Storytelling verso l’anno di buon auspicio 2022

il Annuncio Sega Indica che il nuovo studio sarà responsabile dello sviluppo e del design dei nuovi titoli. Il suo nuovo direttore, Segawa, si è unito ai ranghi di Sega nel periodo di massimo splendore dell’azienda, nel 1992, per lavorare come designer, ruolo che ha interpretato in diversi titoli popolari come Dr. Mean Bean Machine di Robotnik e Mario e Sonic alle Olimpiadi prima di approdare nel già chiamato Phantasy Star Online 2.

Cosa c’è nel 2022 in Sega? Tutto indica che sarà un grande anno con l’arrivo di Sonic Frontiers e del nuovo segmento Company of Heroes proprio dietro l’angolo. Forse avremo anche una sorpresa con alcuni contributi dello studio Sapporo, non scartateli così in fretta.