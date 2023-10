Serie A: Lazio-Fiorentina, appuntamento 10

Una serie

27 ottobre 2023, 00:50



Lunedì prossimo, 30 ottobre, si svolgerà allo Stadio Olimpico, alle ore 14.45, la partita tra Lazio e Fiorentina, gara di andata della 10ª Italia – Serie A 2023-2024.

Nell’ultima partita i padroni di casa hanno vinto e affronteranno questo scontro con il morale alto. Il suo rivale deve riprendersi dall’ultima stanza vissuta il giorno prima.

La Lazio ha vinto l’ultima partita contro il Sassuolo 2-0. 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio nelle ultime 4 partite giocate. In 8 di queste hanno segnato 5 gol.

La Fiorentina perde 0-2 contro l’Empoli. Nell’ultima partita hanno vinto 3 volte e pareggiato 1 volta. 9 gol a favore e 4 gol contro.

I risultati degli ultimi cinque turni includono 3 vittorie per la squadra ospitante, 1 vittoria per la squadra ospite ed entrambi sono finiti in pareggio una volta. L’ultimo incontro tra le due squadre impegnate in questa competizione risale al 29 gennaio, in Italia – Serie A TIM 2022-2023, terminata con un pareggio per 1-1.

La squadra locale è al nono posto ed ha raggiunto 13 punti (4 PG – 1 PE – 4 PP), mentre quella ospite ha raggiunto 17 punti ed è quinta in campionato (5 PG – 2 PE – 2 PP).

L’arbitro della partita sarà Matteo Marcenaro.

Le prossime partite della Lazio sono in Italia – Serie A 2023-2024

Data 11: vs Bologna: 3 novembre – 14:45 Data 12: vs Roma: 12 novembre – 12:00 Data 13: vs Salernitana: 25 novembre – 09:00 Data 14: vs Cagliari: 2 – 12 dicembre: Ore 00 Appuntamento 15: vs Hellas Verona: 9 dicembre – 09:00 READ Investire nell’online: ecco le attività più diffuse

Prossime partite della Fiorentina in Italia – Serie A 2023-2024

Data 11: vs Juventus: 5 novembre – 14:45 Data 12: vs Bologna: 12 novembre – 09:00 Data 13: vs Milan: 25 novembre – 14:45 Data 14: vs Salernitana: 3 – 09 dicembre: Ore 00.00 Appuntamento 15: contro Roma: 10 dicembre – 14.45

Classifica Lazio-Fiorentina, per nazione

Argentina-Cile (Santiago): 16:45 Colombia e Perù: 14:45 El Salvador, Messico (Messico) e Nicaragua: 13:45 Venezuela: 15:45