Natura raggiunge i sette negozi in Italia con la seconda apertura a Torino

26 ottobre 2023

Il marchio di moda e accessori di Barcellona Natura continua ad espandere la sua rete commerciale italiana con una nuova apertura: ha scelto Piazza Carlo Felice a Torino per aprire le porte del suo secondo negozio in città e il settimo in tutto il Paese.

Interno del nuovo negozio Natura a Torino – Natura

L’apertura segue il concetto di business di Natura, che si impegna a distinguere ciascuno dei suoi negozi attraverso il design degli interni, mantenendo il senso del viaggio come asse dell’arredamento e il marketing sensoriale come un’altra delle sue chiavi.

La location è stata lanciata nell’ambito del piano di sviluppo di Natura per il mercato italiano. Seguendo questa strategia, il brand prevede di aggiungere altre due location nei prossimi mesi: una a Milano e l’altra a Rimini “con l’obiettivo di aumentare i propri ricavi del 18%”.

Natura è entrata nel mercato italiano nel 2020 con un primo negozio a Bergamo, e attualmente ne ha due a Torino, due a Milano, uno ad Alba e un altro a Genova che ha chiuso la scorsa estate.

Il marchio nasce a Barcellona nel 1992 e opera con più di 230 negozi nei mercati spagnolo, portoghese, italiano e andorrano. Dopo aver raggiunto un fatturato di circa 125 milioni di euro nel 2022, anno del suo 30° anniversario, prevede di crescere del 40% su base annua nel 2023.