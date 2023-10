“La domanda di pistacchi è forte, soprattutto da parte dell’Italia”.

La domanda di pistacchi spagnoli continua ad aumentare, con il prezzo del cereale più ricercato di Larnaca che è aumentato del 40% in un mese fino a raggiungere, secondo gli ultimi prezzi, 16 euro al chilo. Il palinsesto di Talavera de la Reina del 4 ottobre è il punto di riferimento del settore. Anche se l’aumento continua, “oggi un chilo costa già 18 euro”, condivide Javier Moreno, direttore di Mr. Pistachio.

“La richiesta di granella di pistacchio è forte, soprattutto da parte dell’Italia, dove è ampiamente utilizzata dall’industria del gelato. La granella ha il vantaggio di essere ben conservata all’interno del guscio e di essere utilizzata a richiesta, e tutto fa pensare che l’Italia possa avere problemi di approvvigionamento, “, ha sottolineato. “La produzione lì è molto ridotta. Si trova a Bronte, in Sicilia, e bisogna aggiungere il fatto che il raccolto sta cambiando con un chiaro aumento della domanda nel Paese”.

“La varietà Larnaca è molto apprezzata nel mercato italiano perché, rispetto ad altre varietà, offre più colore e sapore e, come nel settore del gelato, è sempre più utilizzata nell’industria. Infatti, anche se i pistacchi sono necessario sotto forma di consumo, si può dire Merenda continua a crescere, e la produzione di grano per l’industria in generale lo sta facendo a un ritmo rapido”.

Guardando le statistiche della tabella dei prezzi di Talavera, si conferma che il prezzo dei grani di pistacchio di Larnaca all’inizio del mese era quasi del 44% più alto rispetto ad altre varietà come Kerman, Sirora, Lost Hill, Golden Hill ecc. nel grano; Colmare il divario con i prezzi dei cereali biologici.

“La ragione di questa piccola differenza di prezzo tra i prodotti convenzionali e quelli biologici è che la domanda di pistacchi biologici è diminuita in Europa. I consumatori, in questo contesto di inflazione, non sono disposti a pagare la differenza di prezzo; tuttavia, allo stesso tempo, continuare a pagare di più per quello convenzionale”, riflette Javier. “Dobbiamo ricordarci che prima la differenza era di euro, ora è di 40-50 centesimi”.

