Il Tablado cunqueira entrato in Italia ha impiegato diversi mesi per riprendersi

Recupero Rosa Rodríguez, Cangueira, di Tablado, è rimasto ferito insieme al fratello nella caduta di un autobus da un cavalcavia nella città di Mestre, vicino a Venezia, il 4 ottobre, con ferite che dureranno per mesi. Rodriguez, 53 anni, è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Padova in coma a causa delle gravi ustioni riportate. I suoi due figli, Jesus e Victor Garcia, intendono tornare nelle Asturie questa settimana. Suo marito Enrique resterà in Italia. Per ora è escluso il trasferimento di Rosa Rodriguez in Spagna.

Il fratello di Rosa Rodriguez, Miguel Angel, 49 anni, è rimasto meno ferito nell’incidente che ha ucciso 21 persone. L’uomo è stato portato all’ospedale di Treviso con ustioni sul corpo e un femore rotto, nonostante fosse sempre fuori pericolo.

La famiglia li ha incontrati entrambi il prima possibile e nonostante i momenti difficili hanno sempre cercato di affrontarli con coraggio. “Andiamo piano piano. Rosa è ancora stabile, ma è ancora in coma farmacologico. La guarigione è molto lenta”, ha detto recentemente Enrique García, marito di Conguera, originario di Cisterna, al Comune di Ibias. Rosa Rodríguez è la proprietaria di La Cuarita del Cangueru a Tablado, un centro culturale e laboratorio-laboratorio dal quale diffonde la cultura, la lingua e le tradizioni di quella regione del sud-ovest delle Asturie.

Quando è avvenuto il brutale incidente, Rosa Rodríguez stava tornando da Venezia al campo “Hu” nel comune di Marghera, dove si trovava insieme al fratello. Per qualche motivo – sia che gli avvocati considerino la manovra pericolosa o che la guardia sia troppo vecchia per sostenere il peso dell’autobus, combinato con l’autista troppo malato per controllare il veicolo – l’autobus è decollato. confini. Dopo aver ceduto alla strada la guardia è caduta nel vuoto.