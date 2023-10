Le federazioni di soccorso e primo soccorso di Spagna e Italia lavoreranno insieme per “salvare vite umane”: la comunità

I presidenti della Real Federazione Spagnola di Soccorso e Primo Soccorso (Rfess) e i suoi rappresentanti italiani Pandora Associazion Sportiva Dilettantistica-APS (Pandora ASD-APS), Isabel García e Marisol Flores, hanno firmato questo venerdì nel municipio di Córdoba. , alla presenza del sindaco della città, José María Bellito, l’Accordo di Cooperazione Strutturale “per salvare vite umane”.

Come hanno spiegato García e Flores in una conferenza stampa, la sua missione è quella di “perseguire la via di un’azione comune nel campo della creazione, creare sinergie tra le due organizzazioni nazionali e realizzare iniziative e progetti di reciproco interesse. La cultura del soccorso, per prevenire incidenti in qualsiasi ambito, alle persone nei loro problemi fondamentali di benessere e salute, in programmi volti a sensibilizzare e istruire”.

A tal fine, Rfess e Pandora APS-ASD hanno come obiettivi del presente accordo “cooperare nella diffusione della cultura del soccorso e delle attività formative e formative nel campo della RCP e dell’uso dei DAE o DESA”, e nello sviluppo di “attività di ricerca”, “scambio di informazioni” e “effettuare lo scambio di conoscenze”, e tutto ciò “nei settori previsti dal presente accordo”.

Allo stesso modo, hanno concordato di “sviluppare attività congiunte” negli aspetti previsti dall’accordo, oltre a “partecipare, cooperare e sostenere le attività di ciascuna istituzione; cooperazione nel campo dell’uguaglianza di genere, dei diritti e delle opportunità. Persone e favorire le relazioni e lo sviluppo di azioni al massimo livello”.

Inoltre, Rfess e Pandora APS-ASD sviluppano questo accordo “nel quadro dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile”, di cui abbracciano lo spirito, l’obiettivo 3 (Garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutte le età), 4 (Garantire un’istruzione inclusiva, equa e di qualità e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti), 5 (Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze) e 17 (Rafforzare i meccanismi di attuazione e rivitalizzare i partenariati globali sostenibili per lo sviluppo).

La definizione e lo sviluppo delle specifiche attività avviate a seguito del presente Accordo Quadro di Cooperazione si rifletteranno in specifici accordi, che avranno efficacia fino al 31 dicembre 2024 e con rinnovi annuali automatici già programmati.