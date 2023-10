Banner virali dei tifosi spagnoli durante la partita contro l’Italia – ora di gioco

La squadra femminile spagnola cercherà di continuare la sua buona corsa questo venerdì e di aggiungere altri tre punti importanti quando visiterà l’Italia nella Nations League 2023-2024, una contendente competitiva che cerca di entrare nella lotta per le “Final Four”.

Un undicesimo è stato contato dalla Montse Dome In assenza di Jenny Hermoso L’attaccante del Pachuca è entrato in campo nel secondo tempo ed è tornato in nazionale dopo la partenza con Luis Rubiales dopo le finali della Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda.

Nell’arena, nell’area riservata ai tifosi della Spagna, è stato visto un filmato della partita. Un paio di striscioni sono diventati virali e il resoconto ufficiale della squadra femminile ha avuto risonanza anche sui social.

“Mamma, portami il Tupperware” e “Viva la Spagna. Mamma, voglio fare le sopas”, gli striscioni letti dai tifosi spagnoli.

La Spagna apre la strada verso Parigi 2024 con una grande vittoria sulla Svezia a Göteborg (2-3), una partita arrivata dopo una nuova “tempesta” dopo il rifiuto iniziale della maggior parte dei nazionali di partecipare all’invito del Montche Dome, ha avuto un lieto fine. Con meno tensione, il campione del mondo Ha esordito da protagonista davanti al pubblico di casa battendo la Svizzera (5-0). Nuevo Archangel di Córdoba ha tre punti di vantaggio su svedesi e italiani.

In questo modo la Nazionale ha portato a 6 il numero di vittorie consecutive e ha fatto il primo passo verso la “Final Four”. Poi, due trasferte consecutive a Salerno e Zurigo martedì prossimo, e due partite casalinghe contro Italia e Svezia con il chiaro obiettivo di arrivare alla giornata decisiva.

La notizia migliore è la pace sperimentata da questo inizio di concentrazione Con il ritorno delle veterane della Coppa del Mondo Jenny Hermoso, delle colonne portanti dei quarti di finale e delle semifinali Salma Parallulo ed Esther Gonzalez oltre a Ivana Andres e Laya Codina, la squadra, che presenta praticamente lo stesso roster, è supportata da un arsenale più offensivo. .

Nella storia generale, Spagna e Italia si sono incontrate diciassette volte, chiudendo con due vittorie per la ‘La Roja’ – che non ha mai battuto l’Italia in casa – con quattro pareggi e undici sconfitte. Naturalmente, nelle ultime quattro partite, nel 21° secolo, la Spagna non ha subito gol contro gli italiani, battendoli due volte e pareggiando i restanti due.