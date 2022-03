“Siamo grati per il vostro sostegno, voi ispirate il mondo”: il presidente Volodymyr Zelensky appare in una videochiamata e ringrazia commosso Mila Kunis e Ashton Kutcher | internazionale | Notizia

Dopo il 24 febbraio, il governo del presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin Decidono di attaccare militarmente il Paese dell’ex Unione Sovietica e sono molti gli artisti che alzano la voce e scelgono di agire a favore della situazione che stanno attraversando. Ucraina al momento.

presidente ucraino, Volodymyr Zelensky Finora non ha paura di chiedere aiuto pubblicamente, attraverso video sui social network, e non è passato molto tempo prima che ricevesse risposte a sostegno del suo messaggio.

In questa occasione, una coppia di attori di Hollywood, Ashton Kutcher E il mila Kunis Erano due artisti che hanno aderito all’iniziativa per raccogliere fondi per sostenere in qualche modo sfumature diverse Il conflitto tra Russia e Ucraina.

Videochiamata tra Volodymyr Zelensky, Mila Kunis e Ashton

Domenica tramite il suo account ufficiale Twitteril Presidente dell’Ucraina ha annunciato l’acquisizione di una videochiamata avuta con i rappresentanti.

Nella sua lettera, Zelensky ha ringraziato Ashton Kutcher e Mila Kunis per essere stati tra i primi a rispondere al suo dolore e alla necessità di raccogliere fondi per i rifugiati.

Allo stesso modo, il presidente ha riferito che verranno inviati a 35 milioni di dollari raccolti porta flessibile E il airbnbSono piattaforme che distribuiscono fondi a beneficio dei profughi del dopoguerra.

D’altra parte, Ashton Kutcher ha pubblicato un video sul suo account Twitter ufficiale. InstagramLui e Mila hanno espresso la loro profonda gratitudine per il grande supporto che abbiamo ricevuto dai loro fan.

Il leader ucraino ha espresso la sua gratitudine alle celebrità di Hollywood, dicendo: “Siamo grati per il loro sostegno e ammiriamo la loro determinazione. “Ispirano il mondo”, ha detto il presidente dopo aver parlato con i giovani.

Dal 3 marzo gli attori hanno lanciato la loro campagna GoFundMe in cui hanno raggiunto la cifra di 35 milioni, con l’obiettivo di sostenere i cittadini ucraini sfollati dalle loro case a causa del conflitto armato.

Come riportato dai media PaesePiace ad altri artisti Blake LivelyE il Ryan Reynoldssorelle GG E il Bella HadidE il Benedict Cumberbatchsono stati altri artisti che hanno fatto eco alla necessità di sostenere l’Ucraina con varie iniziative, in uno dei momenti peggiori della sua storia. (me)

