In Italia da più di un anno si registra il maggior numero di casi di coronavirus.

L’uso di Sinstrap è stato reintrodotto questo giovedì nel Lazio, una regione italiana con capitale Roma. Il governo nazionale sta preparando una serie di nuove misure per prevenire la progressione della variante omigran del virus corona.

Dopo oltre un anno di casi di alto virus corona segnalati in Italia, la regione dell’Italia centrale, comprese altre città turistiche come Ostia e Viterbo, dovrà utilizzare il sottogola all’aperto fino al prossimo 23 gennaio.

Nel frattempo, il capo Giovedì Mario Draghi presiederà una riunione di gabinetto per definire nuove misure a livello nazionale Secondo la stampa italiana, l’obbligo di vaccinazione potrebbe essere esteso a nuove tipologie di lavoratori per prevenire la diffusione del virus.

A partire da mercoledì, 1.618.576 persone avevano scaricato il cosiddetto “pass verde”, considerando possibili restrizioni, consentendo alle persone vaccinate e soccorse di accedere ad attività come mangiare nei ristoranti e viaggiare su treni e aerei a lunga percorrenza.

“L’avvento della variante Omicron ha aperto una nuova fase dell’epidemia.

in pista, “I vaccini sono ancora la migliore protezione contro il virus”, per cui ha invitato i cittadini ad assumere la terza dose, pur non respingendo la “proroga dell’obbligo di vaccinazione” che già vale per alcuni lavoratori.