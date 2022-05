Smettiamo di ricevere chiamate fastidiose quando attiviamo la modalità Non disturbare su iPhone

In modalità Non disturbare per il nostro iPhone, non dovremmo ricevere chiamate o notifiche, ma non è sempre così. Secondo la composizione che abbiamo applicato in Oriente Modalità di messa a fuocoPuò Continuiamo a ricevere alcune notifiche e chiamate in particolare. Fortunatamente si tratta di modificare alcune impostazioni, vediamo quali.

Modalità Non disturbare, ma davvero

A iOS 15 S Sistema operativo iPad 15Apple ha notevolmente aggiornato la gestione delle notifiche. Con l’avvento delle modalità di messa a fuoco, la modalità Non disturbare Hai ottenuto un gran numero di opzioni per la personalizzazione Quali notifiche possono arrivare anche con attivato. Non vuoi riceverne? Questo è ciò che possiamo fare.

Prima di tutto, arriviamo alle impostazioni per la modalità Non disturbare. Lo faremo nell’app Impostazionispazio Modalità di messa a fuoco poi dentro Non importa. Una volta qui dobbiamo Presta attenzione alla sezione Notifiche consentiteperché è qui che configuriamo le eccezioni per le app e le persone che possono contattarci durante questa modalità.

La prima cosa che faremo è fare clic persone E assicurati di lasciare solo l’essenziale o niente. Molto importante qui è una scelta chiamate da, dove per impostazione predefinita i nostri contatti sono ammessi nei preferiti. per evitarlo giochiamo Preferito e scegli Nessuno.

Ma c’è di più. Dobbiamo sbarazzarci di Consenti chiamate ripetuteIn caso contrario, chiunque ci chiami due volte in meno di 3 minuti squillerà il nostro telefono. D’altra parte, c’è un’opzione che potremmo voler mantenere attiva per essere disponibili per qualsiasi comunicazione urgente.

Successivamente, esamineremo Notifiche consentite app. Qui, come prima, rimuoveremo tutti quelli che non vogliamo poterci inviare notifiche. Oltre a questo anche Molto importante, deselezioniamo Importanzapoiché ciò consente alle app non presenti nell’elenco di inviarci notifiche urgenti.

Questo è. Mentre Ci aspettiamo miglioramenti sotto forma di ulteriori modifiche e personalizzazioni A iOS 16grazie a questa configurazione La modalità Non disturbare ci impedirà di ricevere notifiche, da quale tipo. Pertanto, se vogliamo davvero disconnetterci da qualsiasi notifica, possiamo semplicemente dire “Ehi Siri, attiva Non disturbare” e il gioco è fatto.