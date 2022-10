Sono state rilevate misteriose emissioni di raggi X

Da Osservatorio a raggi X Chandra della NASAche è il terzo grande osservatorio dell’agenzia spaziale statunitense, ha scoperto un team di astronomi guidato dal dottor Alexander Brown dell’Università del Colorado negli Stati Uniti condensatore Emissione di raggi X.

Sembra che questi raggi provengano tre stelle consiste in Sistema LTT 1445, dove nella loro zona abitabile si trovano esopianeti rocciosi simili alla Terra. I ricercatori sono stati in grado di determinarlo La stella meno massiccia, LTT 1445C, è l’emettitore di raggi X dominante del sistema.

secondo Articolo pubblicato su Sci Newsincentrato sugli scienziati americani LTT 1445 Il trio gerarchico di nane M, a 22,5 anni luce dalla Terra, formerà un sistema triplo di una binaria di stelle più luminose, chiamata LTT 1445BC, e una stella a debole emissione, chiamata LTT 1445A. È noto che LTT 1445A ne ospita due esopianeti rocciosi Con installazioni a terra simili: LTT 1445Ab e LTT 1445Ac.

Nuove sfide astronomiche

“La comprensione di cosa succede ai pianeti rocciosi e alle loro atmosfere nelle zone abitabili delle stelle di piccola massa è ora Una delle più grandi sfide astrologicheil dottore ha detto Alessandro Marrone. I pianeti più vicini alla massa della Terra nell’orbita delle zone abitabili stelle nane rosse (M nane), e questi sono i principali obiettivi per la caratterizzazione spettroscopica dell’atmosfera nel prossimo decennio. “

“Le nane M sono il tipo di stella più comune nella Via Lattea e oltre il 25% di esse ha pianeti in orbita nelle loro zone abitabili. Il lavoro teorico lo dimostra. I pianeti intorno alle nane M possono essere abitabili Nonostante le loro orbite in fase chiusa, la modellazione dinamica dei sistemi di transito rivela che la maggior parte dei sistemi consente orbite stabili per pianeti di massa terrestre abbastanza a lungo da consentire lo sviluppo della vita, cioè più di 1,7 miliardi di anni.

“Sebbene sia improbabile che LTT 1445Ab e LTT 1445Ac siano abitabili, sono comunque obiettivi eccellenti per studi atmosferici dettagliati utilizzando Webb. Durante il flash si osserva, la luminosità dei raggi X è solo un fattore 10 al di sotto del livello di attività saturata previsto da stelle giovani e altamente energetiche, anche se si ritiene che LTT 1445A ruoti lentamente. “

Gli astronomi hanno concluso che le emissioni di LTT 1445A possono avere effetti interessanti sulle atmosfere degli esopianeti che gli orbitano attorno.