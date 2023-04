SpaceX immagina di colonizzare Marte in questo video, ed è incredibile

SpaceX Ha pubblicato un profilo fantastico video Dove ci mostra cosa è predefinito Colonizzazione di MarteTra qualche decennio.

Nel novembre 2024 il primo astronauti Alla luna, che è già stata scelta, ma non atterrerà. Accadrà nel 2025.

Uno di quegli astronauti, Victor Glover, ha detto in questi giorni “I primi esseri umani ad andare su Marte sono già natiTenendo conto dell’età media degli attuali astronauti, Glover prevede un viaggio su Marte tra circa 40 anni.

SpaceX non si accontenta di portare gli astronauti a pianeta rosso. Vuoi anche creare un file colonia umana. E nel video che potete vedere in apertura di notizia, ci mostra come sarà.

Il razzo che trasporterà questi coraggiosi esploratori Marte, è già in fase di sviluppo. Si chiama Starship, ed è già salita di qualche centinaio di metri, nei primi test. Anche se alla fine è caduto a pezzi.

Nel video, possiamo vedere una versione aggiornata di Astronaveche inizia con un classico movimento di due fasi– Una parte del razzo viene utilizzata per sfuggire alla gravità terrestre e la metà superiore è quella che viaggia verso Marte.

Lui razzo Nella prima fase ritorna sulla Terra e atterra autonomamente, come avviene ora con i razzi Falcon di SpaceX. Ma qui abbiamo la prima curiosità: invece di atterrare su una piattaforma offshore, lo fa alla base di lancio stessa.

SpaceX Non vederne uno, però Diverse navi viaggiano contemporaneamente su Marte. Dalla figura, sembra un po’ Navi da trasporto di materiali, risorse e cibo.

all’arrivo MarteCe n’è già uno colonia stabilita. enorme cupola trasparenteE le piante sembrano crescere all’interno.

le navi sbarcano in un’area designata, b Diversi percorsi di lancio. L’immagine degli astronauti che emergono dalla navicella diventa nera. Siamo rimasti con la voglia di vedere Come sarebbe una colonia marziana all’interno?. Forse per la seconda parte…

SpaceX già pianificando di un viaggio e il colonizzazione A Marte. Questo video Ci mostra come immagina quel viaggio. Per ora, la fantascienza è ancora…