Il governo ha proseguito i lavori per ripristinare gli spazi pubblici a Santa Veronica

Il governatore (e), Raoul Lacouture, ha visitato i lavori di intervento urbano a Santa Veronica, che vengono realizzati dal governo dell’Atlantico su un’area di 2485 metri quadrati con un investimento di 2780 milioni.

L’opera trasformerà lo spazio pubblico con l’intervento di spazi verdi, climatizzazione del giardino e ispezione della polizia, e la creazione di un percorso pedonale continuo di 1,6 km dall’ingresso principale del resort all’area ristorante, tra gli altri.

Juan de Acosta, 11 aprile 2023. Provincia Atlantica. Il Governatore di Atlantico Raul Lacouture ha visitato la città di Santa Veronica per dare seguito al progetto urbano globale, che è stato lanciato dall’ufficio del governatore a febbraio e dovrebbe essere messo al servizio della comunità nella regione. seconda metà di quest’anno.

“I lavori di intervento urbano a Santa Veronica procedono a buon ritmo. Stiamo realizzando questo progetto per migliorare l’urbanistica del corregimiento con un investimento di 2.780 milioni di pesos, per ripristinare 2.485 metri quadrati di spazio pubblico, che ad agosto sarà essere in grado di essere goduto da gente del posto e turisti e vivere in un modo migliore. “esperienza durante la visita. Santa Veronica”, ha detto il funzionario.

Il direttore di Parques para la Gente, Jorge Avila, ha osservato,Il progetto mira a creare spazi pubblici efficienti e di qualità, che prevedano un percorso continuo di 1,6 km dall’ingresso principale all’area ristorante, accompagnato da altri interventi come il piazzale della chiesa e il parco della palestra della salute accanto al presidio sanitario e al controllo dei carabinieri. Tutto questo è accompagnato dalla ristrutturazione dell’impianto di illuminazione, che sarà a LED, oltre che del paesaggio, degli arredi e delle migliori condizioni per il benessere dei residenti di Santa Veronica.

Provano “speranza, entusiasmo e felicità per gli investimenti che il governo sta facendo nell’area”, ha detto María Odalia Arteta, rappresentante della comunità di Santa Veronica.Questi lavori per abbellire l’area di accesso e i parchi sono molto importanti perché ci rendono un destinazione turistica sempre più attraente.L’arrivo di turisti nazionali e stranieri sarà più confortevole e troveranno un posto decente, interessante e bello. “Siamo pronti ad aiutare con tutto ciò che è necessario per far funzionare bene il progetto”, ha detto Maria.