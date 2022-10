SPAZIO MULTIFUNZIONALE: 16 modelli di organizzazione della stanza dei giochi di ispirazione

>Nazione>Rivista vivente

Quando i contatori lo consentono, la famiglia o la stanza dei giochi È l’ambiente in cui si incontrano i bisogni e gli interessi della famiglia.: Non mancano la televisione, una poltrona per guardare le telenovele e una biblioteca. Se ci sono bambini, abbondano cesti con giochi o consolle. È il rifugio quotidiano e anche il luogo di ritrovo, senza la necessità di utilizzare ambienti più particolari.Sì, ecco alcuni dei casi in cui vengono visualizzate queste diverse funzionalità e impostazioni.

Tavolo in puleggia ad alta pressione (Antigüedades González). Tre tappeti dell’uniforme portati dalla Bolivia. Lampade a sospensione (l’azienda originaria). Foto (Ricky Crespo). Majali Sabrian

In PH dal 1890, il fotografo Veronica Ruiz Ha subito una revisione completa mantenendo gli originali e Nascono anche ambienti contemporanei. Sul balcone hanno ampliato la zona barbecue e organizzato un soggiorno e una sala prove.

Con il figlio musicista, oltre a un sistema di insonorizzazione e pareti rivestite in legno, Veronica si è rivolta all’arredamento marocchino.

Pavimento in legno rivestito in vinile (forbo). Poltroncina “uovo” (stile rattan). Libreria della casa precedente. Daniel Karp

Approfittando degli alti soffitti di una casa a Palermo, i proprietari della casa hanno aperto a Il soppalco si affaccia sul soggiorno. Con l’impronta rustica del seminterrato e le nuove finestre, è un luogo pensato per mettere in mostra Attività per famiglie divertenti e interessanti: lettura, musica, cinema, giochi.

Il progetto dello studio Gálvez Autunno pensa a mantenere private le camere da letto. Daniel Karp

Una porta a vetri consente l’interazione diretta tra la stanza dei giochi e il balcone. La vista panoramica e la possibilità di uscire all’aperto ne aumentano il fascino. a questa zona ricreativa.

“La ludoteca era una priorità: volevamo uno spazio esclusivo per i ragazzi e, allo stesso tempo, potessimo stare tutti insieme” Marcela Salisburgo

casalinga Ha installato il suo ufficio nel settore ambientale. Per contrassegnare il loro posto di lavoro, hanno utilizzato lo stesso rivestimento che circonda la toilette.

Tavolo, sedie e cassetti OSB (pallet shop). Fotocamera, frullatore e caffettiera (Lola e Chango). Cucina, lavatrice, carrello in legno (Juri Play). Javier Bicerno

Per non disturbare i giochi o la quiete familiare, le fodere di tutte le poltrone possono essere lavate. Mobili, poltrone e tendaggi sono di Petiribí (Studio Mechi Bruni). Daniel Karp

Nella casa di Mechi Rodríguez Bruni, questo ambiente, le terre dei ragazzi, comunica con la cucina e la galleria. Prima c’era una griglia che è stata rimossa per risparmiare spazio.

Leggero

Dopo che questo pH è stato completamente riprogettato per aumentare, Laura Wehl E suo marito ha invaso il balcone. insieme a Sistema di costruzione a secco, pavimento in vinile e prese d’aria in alluminio, Hanno innalzato questo ambiente come ufficio e luogo di gioco. lui è Opzione rapida, di facile accesso e puliziaSoprattutto se il lavoro viene svolto mentre la famiglia è a casa”.

Tavolino per ragazzi e sedie Bunny (Mini World). Cucina in legno (petit vel). Lampade (rito domestico). Daniel Karp

La scala è stata rimossa di pochi metri dalla linea della facciata per non alterarne lo stile originario.

Poltrona bianca (Mesopotamia BA). La lampada (felice). Tavolino basso (The House of Rhapsody). Tappeti (elementi argentini). Majali Sabrian

Invece di realizzare una grande cucina, l’architetto Cecilia Gomez Apoin e i proprietari di questo appartamento nel Barrio Norte Si è convenuto di definire spazi diversi come la sala giochi e la sala da pranzo quotidiana, che comunicano tra loro.

“È qui che ci divertiamo di più: ci dà la sensazione di essere a casa. Possiamo stare insieme ma ognuno è in un settore diverso”. Dott.ssa Danisa Karamoto, proprietaria della casa

Leticia ha dato a questo ambiente un’atmosfera industriale con pareti in mattoni a vista, lamiere ondulate nere e finestre in ferro con vetro antico. Javier Bicerno

In quella che era un’area di servizio sprecata, lo era Leticia Rocco, designer d’interniProgetta questa grande sala (con tavolo da biliardo incluso)Durante il giorno funge da showroom e studio.

Clicca sull’immagine e guarda le idee per altri ambienti nel nostro motore di ricerca di immagini

Divano “Lazy” rivestito in velluto a coste Milano, tavolino “Elías” con struttura in ferro e piano in vetro nero, mobile TV (tutto da Estudio XFB Arquitectura y Decoration). Majali Sabrian

Ci sono varie opzioni di intrattenimento in questa famiglia: Musica, TV, programma grafico E per continuare a palleggiare, esci dritto verso il parco.

Il crepuscolo è il momento in cui le strisce LED surround sul soffitto brillano di più. Javier Bicerno

Poltrone profonde e una biblioteca scultorea danno identità a questo spazio di comfort ottenuto unendo due appartamenti di Puerto Madero che presentano pezzi di design come il cuscino in filo di lana color limone e la lampada “Fortuny” portata da un viaggio.

Un tavolo con panche (mesopotamico) utilizzato dai ragazzi per mangiare e guardare la TV. Per gentile concessione di Eugenia Hetze e Mai Kavanagh

classifica Ambiente di visione di film È stato fin dall’inizio. È lo spazio preferito del padrone di casa, che ha progettato un divano letto (mesopotamico) per stare comodo quando guarda le partite di calcio o di rugby con i suoi amici.

Tutte e quattro le pareti sono insonorizzate e dipinte di scuro per ricreare l’atmosfera dei cinema.

Poltrona (Azienda LuLu). Cuscini (Huitrú). Tappeto (nadzija). Centrotavola (Magazzino di Loreto). Lampada (Belfer Metallurgica). Sulla destra, uno zaino con sopra una mappa del mondo (I miei viaggiatori). Cucina (gioco di meraviglie). Batteria (Famusic). Javier Bicerno

in famiglia, Le vetrate della casa provenivano da una precedente ristrutturazione e hanno deciso di approfittarne. “Questo spazio rimane com’era, abbiamo appena dipinto. Tutto è permesso qui dove i ragazzi giocano e guardiamo la TV”. Debora Newman.

Un divano in pelle consumato (punto di riferimento). Tappeto di iuta (sina alfumbras). Poltrone in ferro spazzolato e pelle con feltro, tavolo e mobili (Shilton-Stefani Arquitectos). Daniel Karp

Questa camera è stata appositamente progettata per guardare film o ascoltare musica con un sistema audio avanzato.

Una libreria progettata dal padrone di casa. Tende e amaca (Puerto de Frutos). Cuscini di juta e nappe antiche (Casa Amable). Tavolino in teak di pino comprato ad una fiera. Tappeto di iuta (humth). Javier Bicerno

L’amaca è strategicamente posizionata in questo ambiente caldo e luminoso, progettato da Alessandra Grignani Il che gli ha dato il suo marchio con dettagli come il set di cappelli portato dai viaggi.

Moli (Rancho Deco). Lampade a sospensione (Sun Balo). Javier Bicerno

nell’epidemia Gabriella Merada e suo marito, l’architetto Martin Darley, fondatore dello studio Architettura M1 hanno costruito questo stanza dei giochi Per adolescenti in famiglia. Si trova dietro la griglia e Hanno utilizzato materiali tanto moderni quanto efficaci: pareti di lamiera ondulata, contenitori distribuiti in vetro e ferro.

“Aveva due segni: uno diceva ‘strumenti’ e l’altro diceva ‘macchina’. Dato che non stavano da nessuna parte, li ho separati e ho formato altre due parole: ‘ti amo’ e ‘ride’. Santiago Siofo

In un vivaio costruito con materiali demoliti, Paquita Romano Ho trovato un posto per questo spazio televisivo. Il letto è quasi appoggiato a terra e le pareti in legno riflettono Stile rilassato dal resto della casa.

Nazione