Bakù. – a Cuba Lo sport è un diritto costituzionale e l’educazione fisica è obbligatoria fino all’università, hanno sottolineato qui durante la Settima Conferenza Internazionale sull’Educazione Fisica e lo Sport (Minesps VII).

Anche la rappresentante cubana di Minesps VII, Yohselyn Ramiro, ha ricordato ai partecipanti che il Paese caraibico ha realizzato il progetto Community Physical Activity for Life, a beneficio di tutti, con particolare attenzione ai più vulnerabili.

I settori di particolare preoccupazione sono i bambini e gli adolescenti, compresi quelli con bisogni educativi speciali, le donne e gli anziani, ha detto Ramiro.

“Abbiamo accumulato una certa esperienza internazionale nelle comunità vulnerabili in Venezuela, Nicaragua, Panama, El Salvador e Timor Est, tra gli altri”, ha detto il rappresentante cubano.

Per quanto riguarda l’adozione di un documento associativo intitolato In Shape for Life, come continuazione dell’omonima iniziativa promossa dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), Ramiro ha affermato che la suddetta proposta ha punti identici ai cubani . progetto.

“Il nostro Paese non ha obiezioni all’applicazione Fit for Life e noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza in questo campo”, ha aggiunto.

Cuba ha più di 25 anni di esperienza, che si sono modernizzati e hanno permesso a un piccolo paese, bandito da più di 60 anni, di rimanere tra i primi posti in tutto il mondo ai Giochi Olimpici.

Infine, la delegazione cubana ha spiegato che le crescenti difficoltà economiche e finanziarie fanno sì che le condizioni per l’attività fisica e sportiva non siano all’altezza di quanto vuole lo Stato e quanto chiedono i cittadini.

Nonostante ciò, gli insegnanti hanno creato i propri media alternativi per insegnare in classe e ottenere soddisfazione. Possono fermarci, ha concluso, ma la voglia di innovare e vedere il sorriso sui volti dei cubani non si fermerà mai.

La delegazione cubana, insieme a Yohcelin Ramiro Ruiz, Direttore della Formazione e del Miglioramento dell’INDER, è composta dall’esperto di relazioni internazionali di quell’entità, Nalipes Martínez, e dall’ambasciatore cubano in Azerbaigian, Carlos Valdés.