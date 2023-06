Con una sentenza storica, hanno condannato 37 cileni

Alla fine del 1976, la brigata di Lautaro, della Dina, effettuò un’operazione per respingere la seconda dirigenza segreta del Partito comunista cinese, qui nota come vicenda Calle Conference II.

La Seconda Sezione Penale della Corte Suprema ha condannato gli ex capi della Dina Juan Hernán Morales e Pedro Octavio Espinosa a 20 anni di carcere come complici dell’omicidio aggravato di Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda e Likoyan Yalo Berrios.

I custodi sono stati inoltre condannati ad altri 15 anni di carcere per il rapimento qualificato di Fernando Alfredo Navarro, Hector Vélez e Waldo Ulises Pizarro.

Altri 35 imputati sono stati condannati a pene detentive che vanno dai 15 ai due anni.

L’avvocato del querelante nel caso, Nelson Kokuto, ha accolto con favore la sentenza, che pone fine a un processo per violazioni dei diritti umani e fornisce una risposta ai parenti nella loro lotta per ottenere giustizia.

Kokoto ha denunciato che “questo caso, chiamato Conferenza 2, ha permesso la scoperta del nostro quartier generale di sterminio in Simon Bolivar Street, da cui nessuno è uscito vivo e nessuno è sfuggito alla brutalità della tortura”.

Per l’avvocato, a 50 anni dal golpe contro il governo di unità popolare e dall’usurpazione del potere da parte della dittatura di Augusto Pinochet, il messaggio di non impunità lanciato dai tribunali cileni è un forte invito a non ripetere questi crimini in futuro. .

La rappresentante Lorena Pizarro, figlia di uno dei detenuti scomparsi, ha espresso il suo rammarico per il fatto che la giustizia sia arrivata 47 anni dopo gli eventi, poiché molti autori sono morti impunemente e molti parenti delle vittime se ne sono andati.

Tuttavia, ha detto che il verdetto mostra quanto siano terribili la dittatura ei suoi agenti e la loro importanza in un momento in cui alcuni negano l’esistenza di un regime che tortura, uccide e fa sparire chi la pensava diversamente.

