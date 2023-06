Trattato in alto mare: un accordo globale con la sfida di facilitare la cooperazione

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 giu 2023 – 14:05







Città di Panama, 23 giugno (EFE). – Il primo trattato per la protezione dell’alto mare, adottato all’unanimità dalle Nazioni Unite questa settimana, si distingue per la sua completezza ma presenta anche sfide, come l’allineamento delle capacità istituzionali e di bilancio e la cooperazione al fine di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di preservare gli oceani e accesso equo alla sua ricchezza.

L’accordo rappresenta una “pietra miliare dopo tutto questo sforzo che ha richiesto più di 15 anni” e che ha coinvolto “molte organizzazioni di ogni tipo (ONG, imprese), Stati, governi, società civile e persino popolazioni costiere e indigene”, ha detto il direttore di Marviva’s Political Chronicle , panamense Tania Arosemena, ha detto a EFE.

“Vogliamo sottolineare a MarViva che il raggiungimento della capacità di incorporamento, questo è un trattato globale, non solo a livello statale ma a livello di settore”, ha affermato questo avvocato specializzato nello sviluppo del settore marittimo e nel diploma post-laurea. nella valutazione di impatto ambientale.

L’alto mare è un mare situato a più di 200 miglia nautiche dalla costa. Rappresenta i due terzi di tutti gli oceani, ma solo l’1% è attualmente protetto, ha spiegato MarViva.

Non appartenente alla giurisdizione di alcun paese, questa fondazione aggiunge che con la presenza a Panama, Costa Rica e Colombia, l’alto mare è un’area non protetta, che li ha resi altamente minacciati dalla pesca eccessiva, dall’inquinamento e da altre attività umane.

“L’alto mare è un patrimonio che sembra non appartenere a nessuno ma appartiene a tutti noi (…) Il mare è di tutti noi e noi siamo contro il tempo per proteggerlo. L’alto mare sono quei confini che dobbiamo proteggere, approfittando della via sostenibile, perché quella garantirà la vita sul nostro pianeta”.

La novità del Trattato mira a stabilire l’ordine

Il trattato deve essere firmato e ratificato da almeno 60 paesi affinché entri in vigore. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha chiesto ai governi di prendere sul serio questo processo di firma, che inizierà il 20 settembre.

“Il consiglio ai governi è che oltre a ratificarlo, dovrebbero incoraggiare e sostenere gli sforzi per aumentare la consapevolezza del trattato”, in modo che possano “continuare ad aggiungere attori che potrebbero avere un posto al tavolo di attuazione per attuarlo”. “In modo equo, giusto e inclusivo”, ha detto Arosemena.

Marviva sottolinea che la Convenzione fornisce valutazioni coerenti dell’impatto ambientale delle attività umane in alto mare, assicura la giusta ed equa condivisione dei benefici delle risorse genetiche marine, migliora la capacità dei paesi di attuare la Convenzione e fornisce un percorso per l’istituzione delle AMP.

“Ogni Paese può avere le proprie regole, ma un trattato è una misura per stabilire l’ordine” in alto mare, ha spiegato Arosemena, che ha 21 anni di esperienza nel diritto ambientale.

In particolare, l’esperto ha evidenziato che il trattato è un “importante strumento di valutazione dell’impatto ambientale” per “prevedere e analizzare gli impatti delle attività che possono essere implementate, gli impatti futuri e gli impatti cumulativi”.

Ciò diventa particolarmente importante con l’avvento delle nuove tecnologie che aprono la porta all’estrazione mineraria dai fondali marini e alla pesca intensiva.

“Anche parte della creazione di capacità e del trasferimento di tecnologia marina è vitale ed essenziale. In altre parole, viviamo in un mondo circondato dal mare ma la maggior parte dei paesi volta le spalle al mare, non abbiamo le capacità a livello istituzionale, non abbiamo le capacità a livello accademico, nel processo decisionale, a livello di popolazione. Questa è una sfida”.

Quindi, ha aggiunto, “c’è un lavoro vitale per riuscire a trasferire questa conoscenza anche dai Paesi con più capacità a quelli con meno”. EFE

