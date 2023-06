Quindi puoi lavorare negli Stati Uniti mentre aspetti l’autorizzazione

I cittadini stranieri che desiderano lavorare ufficialmente negli Stati Uniti hanno un modo per farlo. Le persone che immigrano da altri paesi negli Stati Uniti si chiedono se ci sono requisiti per lavorare e quali passi fare.

Questi immigrati vogliono anche sapere se hanno il permesso di lavorare professionalmente durante il processo. Il primo passo per chi fosse interessato sarà richiedere un Documento di Autorizzazione all’Impiego (EAD).

Negli Stati Uniti, le persone fisiche maggiorenni non hanno bisogno di un permesso per lavorare. Ma le persone provenienti da altre parti del pianeta devono ottenere il permesso per svolgere i propri affari.

USCIS riferisce attraverso il suo sito Web che EAD consente alle aziende di assegnare opportunità di lavoro. È importante che gli utenti conoscano le basi per avere un EAD, prima di iniziare le attività commerciali.

Costi del documento

Gli stranieri devono richiedere un EAD se hanno lo status di asilo, rifugiato o non immigrato U. Il motivo dell’asilo indica quali stranieri devono elaborare il modulo I-485.

Questo documento risponde alla registrazione della residenza permanente o all’adeguamento dello stato. Un’altra circostanza che gli immigrati devono affrontare potrebbe essere un processo incompleto con il modulo I-589 per la domanda di asilo o la sospensione dell’espulsione.

I cittadini classificati U non immigranti sono studenti con visto F-1 o M-1. Attualmente, il prezzo di offerta per EAD è fissato a $ 410,00 USD.

Tuttavia, l’USCIS afferma che in casi eccezionali è esente dal pagamento. Il costo per i servizi di funzioni vitali è stato fissato a $ 85,00. I clienti USCIS dopo aver richiesto un EAD dovranno completare il modulo 1-765.