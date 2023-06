Il Libano scommette sullo sviluppo dell’industria locale (+ foto)

Dalla sala espositiva della suddetta area, un totale di 116 imprenditori espongono i loro prodotti e le loro capacità con l’obiettivo di attrarre investimenti esteri e rafforzare i legami tra i vari attori economici.

Secondo le dichiarazioni dei membri del comitato organizzatore di Prensa Latina, l’evento con una grande presenza di giovani cerca anche di assicurare offerte di lavoro e incoraggiare lo sviluppo dell’industria locale per ridurre le importazioni dopo decenni di dipendenza dall’estero.

Allo stesso tempo, sta cercando di creare una più forte interazione nel settore in termini di commercianti, consumatori, fornitori e investitori.

Tutti i settori produttivi saranno rappresentati al forum attraverso un’esposizione della media, leggera e grande industria, che comprende l’alimentare, l’edilizia, le infrastrutture, la chimica, il tessile e le energie alternative.

Inoltre, offre una varietà di prodotti come attrezzature per ristoranti, mobili, profumi, prodotti in legno, software, materie prime e innovazioni tecnologiche.

La mostra ha aperto le sue porte a uomini e donne d’affari provenienti da vari dipartimenti del Levante come un campione di oltre 250.000 lavoratori associati al settore industriale.

L’evento, con il sostegno del Ministero dell’Industria, cerca di incoraggiare i proprietari di capitali a scommettere sul mercato locale con l’obiettivo di contribuire alla ripresa del Libano.

I dati ufficiali mostrano che circa 7.600 fabbriche sono legalmente registrate nel registro industriale del paese del riso.

m / yma