Spider-Man: There’s No Way Home infrange i record con le prevendite; massima aspettativa

aspettativa per Spider-Man: Non c’è spazio per casa È tangibile nell’ambiente: è Il film con il più alto numero di prevendite dal giorno di apertura di Avengers: Endgame. Se lo sappiamo questo lunedì Prevendita biglietti negli Stati Uniti e nel Regno Unito Il sito web ufficiale di diverse serie di film è crollato, i fan spagnoli questo mercoledì hanno respirato con calma sapendolo Sony Pictures finalmente non applicherà alcun ritardo Nella premiere del film, quindi il 16 dicembre potremo scoprire il risultato della prima trilogia di Peter Parker in un Universo cinematografico Marvel.

Spider-Man: No Way Home arriva nelle sale il 16 dicembre

Secondo le informazioni fornite da data finale, Spider-Man: No Way Home è riuscito a superare le prevendite di biglietti per il cinema come Black Widow o Star Wars: The Rise of Skywalker, che sono parole grosse. Tutte le previsioni indicano un record al botteghino per qualsiasi film uscito nel 2021, e quindi anche dall’inizio della pandemia.

Nuovo poster di Spider-Man: No Way Home | Sony Immagini

Altre uscite dei Marvel Studios quest’anno hanno visto un modesto debutto e una speranza dato il contesto e le difficoltà che ho affrontato nell’ultimo anno e mezzo per andare al cinema. Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli sono riusciti a raccogliere 431 milioni di dollari in tutto il mondo, numeri che sono sicuramente molto indietro rispetto a quanto Sony Pictures ha realizzato su scala globale in poche settimane. Stiamo parlando di un film che potrebbe facilmente superare i 1.000 milioni di dollari.

L’apertura di The Rise of Skywalker supererà i 177 milioni?

Con questi dati, le aspettative sono di soli $ 135-185 milioni per l’apertura negli Stati Uniti nel primo fine settimana. L’ascesa di Skywalker ha concluso il suo primo weekend con un incasso di 177 milioni di dollari.

Questa settimana, Amy Pascal, la produttrice del film, lo ha già confermato Stanno facendo più film di Spider-Man Nel Marvel Cinematic Universe: non sarà l’ultimo. Dopo il terzo, stanno già pensando ai prossimi tre. Allo stesso modo, i Marvel Studios stanno già lavorando a una serie animata che racconta le origini di Peter Parker dall’MCU nei suoi primi giorni, presumibilmente nel momento in cui è diventato Spider-Man: Spider-Man: Anno Uno.

Spider-Man: No Way Home uscirà in tutto il mondo solo nelle sale questo 16 dicembre 2021. In Spagna è già iniziata la prevendita dei biglietti.

