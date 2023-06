Starfield sarà il gioco con meno bug nella storia di Bethesda; Xbox ha un esercito di tester che supportano lo studio

Bethesda ha una reputazione contraddittoria, rilasciando spesso giochi pieni di bug, ma così buoni, nel complesso, che i fan chiudono un occhio su di loro. buono con campo stellareCiò cambierà, o almeno questo era il suggerimento di Matt Booty, capo degli Xbox Studios, che, come parte delle sue molteplici presentazioni di questa settimana, ha predetto che il gioco di ruolo sarebbe stato il gioco con il minor numero di bug nella storia di Bethesda.

E la spiegazione è logica: Lo studio ha ora più risorse. Microsoft Bethesda lo supporta da oltre un annoE questo supporto si è tradotto in un esercito di tester Extra, che ha testato il gioco per un po’ di tempo, si è aggiunto alle persone con cui l’azienda era già presente. A parte quello Team di tecnologia avanzata Microsoftspecializzato nell’ottimizzazione per Xbox, si presta all’aspettativa di un gioco altamente rifinito.

“Abbiamo un sacco di persone che giocano a Starfield internamente.Lavorare con Todd e il team. Guardo il numero di errori e solo in numeri Se Starfield venisse rilasciato oggi, avrebbe il minor numero di bug di qualsiasi gioco Bethesda mai pubblicato. (…)

La cosa che abbiamo portato a Starfield — ne abbiamo parlato un po’ questo pomeriggio. Innanzitutto, abbiamo un file Gruppo Tecnologie Avanzate Sotto la direzione di Sarah Bond, conoscono bene Xbox, questa è la loro vita e sono lì per aiutare i team a migliorare il frame rate, la grafica e aiutare con il ray tracing in Forza. Loro aiutano confesso. (…) Penso che nell’affare Starfield Todd vi dirà che siamo coinvolti dall’inizio dello scorso anno. Spero che dimostri in termini di stabilità del gioco e cosa possono portare sullo schermo in termini di grafica”.

Booty ha concluso dicendo che avrebbe voluto poter dare Redfall Stesso supporto ora campo stellare Ricevere.

Quando esce Starfield?

campo stellare È senza dubbio il gioco più importante dell’anno per Xbox e forse il più importante da diversi anni, perché è il gioco che ha generato più attesa, ed è il primo grande prodotto a fondersi con Bethesda, che hanno acquistato alcuni tempo fa. Ha un ruolo importante nel suo successo e il titolo uscirà. In esclusiva per Xbox e PC, dal 6 settembre.