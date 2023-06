Persona 3 Reload uscirà su PlayStation e Steam all’inizio del 2024

Atlante lo ha confermato Aggiornamento Persona 3 Sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4. All’inizio del 2024, insieme alle versioni popolari di Xbox Series, Xbox One e PC (Windows PC e Steam) hanno debuttato su Xbox Game Pass. È un remake di Persona 3 su Unreal Engine che aggiornerà diversi aspetti di Giocare E grafica con la data della versione originale, non le sue revisioni.

Mettiti nei panni di uno studente appena arrivato che si trova in un posto inaspettato Entra nel tempo “nascosto” da un giorno all’altro. Risveglia un potere incredibile e segui i misteri della Torre del Tartaro, combatti per il tuo gruppo di amici e lascia un segno nella loro memoria per sempre”, dice Atlus della trama.

scaricamento promesse Sistema di battaglia rinnovato, gameplay e grafica moderni e audio migliorato con nuove voci in inglese e molto altro. Recentemente lo abbiamo analizzato ma nella sua versione Persona 3 portatile, basato sull’adattamento per PSP, che ha sostituito l’esplorazione 3D con la navigazione visiva del romanzo. Ogni versione e riedizione di Persona 3 ha caratteristiche e contenuti diversi.

La prima cosa che vorrei menzionare è che dal concetto di base del remake Persona 3 è stato ripristinato Persona 3Non abbiamo incluso i contenuti Persona 3 FES NO Persona 3 portatileha detto il produttore dopo l’annuncio. “Volevamo lavorare per ricreare l’esperienza per davvero Persona 3“.

Il concetto di base di ricreare una storia persona quello era Volevamo mantenere tutto dalla versione originalema adattare tutto al presente”, ha confermato Kazuhisa Wada, che lo confronta remake Con l’ultimo grande capitolo della saga: “Quindi, sullo stesso livello Persona 5 Abbiamo una nuova grafica, abbiamo aggiornato il sistema all’ultima usabilità… abbiamo i caratteri audio [japonés e inglés]. Abbiamo anche Il testo è disponibile in 13 lingue. Pertanto, dovresti essere in grado di ottenere esperienze simili a quelle di Persona 5“.