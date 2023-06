PS Plus riceve nuovi giochi a giugno e inizia a testare i giochi per PS5 in streaming

Lui Il nuovo PS Plus Sta per celebrare il suo primo anno e, per celebrare ciò, Sony ha rilasciato una dichiarazione sul blog ufficiale di PlayStation compilando eventi e notizie che arriveranno al servizio in abbonamento disponibile su PS5 e PS4.

La prima cosa che spicca è l’integrazione di nuovi giochi in Catalogo PS Plus Extra e Premium (Anche se sembra che i classici non siano inclusi in questa puntata, ci sono ancora titoli da annunciare) che saranno disponibili da la prossima settimana:

Oltre a questi otto nuovi giochi in arrivo nel catalogo PS Plus a giugno, Sony ha anche annunciato che a partire dal 20 giugno ci saranno copia sperimentale (esperienza di gioco) da wwe2k23 (Versione PS4) Disponibile per gli abbonati.

Una delle nuove fantastiche funzionalità annunciate in questo articolo è che gli utenti di PS Plus Premium potranno farlo Gioca ai giochi cloud per ps5, sia quelli inseriti nel catalogo che quelli acquistati digitalmente sui propri account PlayStation. Va notato che è un lavoro al momento in un periodo di provaquindi non è ancora disponibile al pubblico.

Infine, per celebrare il primo anno del nuovo PS Plus, Sony rilascerà Eventi e premi Offerte speciali PlayStation Stars e Sfondi esclusivi per gli abbonati. È stato anche annunciato che ce ne sarà uno nuovo Fine settimana multiplayer gratuito Dal 24 giugno alle 00:01 (ora locale) al 25 giugno alle 23:59 (ora locale).