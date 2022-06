Strasburgo ha aperto per la prima volta quest’anno; Situato sui Marlins

Miami (AFP) – Il Jazz Chisholm Punt ha dedicato la prima corte a Stephen Strasbourg, tornato dopo un anno di assenza, nella vittoria per 7-4 dei Miami Marlins sui Washington Nationals giovedì sera.

Chisholm ha rubato la seconda base ei Marlins hanno fatto una buona azione offensiva per completare lo sweep della serie di tre partite.

Lo Strasburgo, il 33enne destrorso che si è presentato nel tredicesimo anniversario della sua assunzione da parte delle Nazionali come scelta assoluta nel draft amatoriale, ha rinunciato a sette punti in otto colpi.

Ha rilasciato un paio di walk attraverso 4 e 2/3 di inning.

Lo Strasburgo (0-1) ha segnato cinque (0-1) e ha toccato terra. Ha lanciato 83 lanci, 63 dei quali per scioperi, e la sua palla veloce ha raggiunto una media di 91,9 mph.

Il giocatore dell’anno delle World Series 2019, una stella di tutti i tempi, non gioca in una partita di major league dal 1 giugno dello scorso anno. Ha trascorso molto tempo a riprendersi dall’intervento chirurgico il 28 luglio per correggere un problema con la compressione di nervi, arterie o vene vicino al collo o all’ascella.

Ha eseguito tre interventi di riabilitazione al palazzo.

Trevor Rogers (3-5) ha rinunciato due volte in sei colpi in cinque inning.

Metti le Nazionali, Iyer Adrianza del Venezuela 5-0. Il domenicano Juan Soto 5-1 con due RBI, Michael Franco 4-1, Victor Robles 3-1 con due turni. Il cubano Yadiel Hernandez 4-0.

Per Marlin, il venezuelano Jesus Aguilar ha segnato 4-1 con RBI, Aviciel Garcia 2-1 con due turni, Miguel Rojas 3-0. Il domenicano Jesus Sanchez 4-2 con due turni e tre RBI segnati, Brian de la Cruz 4-0.