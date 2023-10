Stress nel sistema elettrico in Ecuador e possibilità di un’interruzione di corrente all’orizzonte

Sinas ha chiesto che l’interruzione di corrente inizi giovedì a causa della siccità che impedisce alle centrali idroelettriche di generare ciò di cui il Paese ha bisogno.

In una lettera inviata al capo dell’Energia e delle Miniere, Fernando Santos, il direttore del Sinas, Gabriel Arguello, ha chiesto il permesso di iniziare il razionamento, perché non ci sono stati “miglioramenti negli apporti idrici nei principali impianti, soprattutto nella catena Mazar-Baut”. .soffiatore.

Secondo Argüello, le riserve dei serbatoi stanno diminuendo e sono molto vicine al minimo necessario per mantenere la continuità del servizio elettrico.

Il Ministro Santos ha confermato a Equavisa di aver ricevuto la lettera e che dovrebbe rispondere giovedì nella conferenza stampa che si terrà questo pomeriggio.

La settimana scorsa, il governo ecuadoriano ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore elettrico, una misura specificatamente mirata a prevenire potenziali interruzioni di corrente.

Questo paese andino sta attualmente registrando un calo della produzione di energia elettrica a causa del clima secco, anche se gli esperti segnalano anche un calo degli investimenti in questo settore negli ultimi anni.

Per questo motivo l’Ecuador importa elettricità dalla Colombia, ma solo in ottobre il prezzo è salito da 0,35 a 0,57 dollari per kilowattora.

Il 4 ottobre, diverse regioni del Paese, compresa la capitale, hanno subito interruzioni di corrente dovute a carenze nel sistema nazionale di interconnessione, a causa della riduzione delle forniture dalla Colombia, secondo le autorità ecuadoriane.

