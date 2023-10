Tribuna dell’Avana

La situazione in Medio Oriente con la sistematica aggressione israeliana contro il popolo palestinese a Gaza sta diventando sempre più pericolosa Perché potrebbe diffondersi e avere conseguenze inaspettate per i paesi arabi della regione. Lo stesso vale per la popolazione civile israeliana, vittima delle pratiche espansionistiche e neonaziste del governo sionista, estranea a quest’era della civiltà umana.

È inquietante che un paese come gli Stati Uniti e alcuni dei suoi alleati in Europa, “autoproclamato difensore dei diritti umani, della non interferenza e della democrazia”, sostenga o metta a tacere le atrocità che vengono subite oggi, e non per la prima volta volta, da parte degli abitanti della Striscia di Gaza, oltre all’assedio dei campi profughi.

Nessun governo o persona ben intenzionata può essere indifferente o compiacente di fronte a qualsiasi atto estremista che distrugga la vita delle persone, e il terrorismo in qualsiasi forma merita di essere condannato.

Ma la ritorsione sproporzionata dell’amministrazione di Tel Aviv guidata da Netanyahu ha bombardato indiscriminatamente ospedali, scuole, edifici civili, chiese e la popolazione in generale, in modo genocida, contro il popolo palestinese sofferente (precedentemente espropriato delle sue terre) ( a causa delle invasioni e degli insediamenti ebraici illegali) costituisce un insulto all’umanità, e allo stesso tempo costituisce una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite ed è universalmente respinto.

Finché non viene rispettato Il diritto della Palestina ad uno stato indipendente Con pari opportunità per il funzionamento della sua società come quelle del vicino Israele, il conflitto non può essere completamente eliminato. La sua soluzione è fondamentale per la comunità internazionale.

Perché le risoluzioni ONU emanate anni fa non vengono rispettate per risolvere questo problema? Come possiamo immaginare che i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite possano porre il veto alla fine degli attacchi e fornire aiuti umanitari a un popolo che non ha le risorse per salvare vite umane negli ospedali e nutrire bambini, donne, anziani e popolazioni indigene?

Questo tipo di posizioni che rispondono solo a interessi egemonici devono finire. La sopravvivenza delle civiltà e l’esistenza stessa del pianeta sono a rischio, di fronte alle tante assurdità assunte da centri di potere privi di razionalità e buon senso, capaci di scatenare le guerre nucleari e i genocidi di un tempo.

Non dimenticare mai l’era del nazismo e la sua famigerata strategia machiavellica di pulizia etnica contro il popolo ebraico dell’epoca. Queste politiche vergognose devono essere sradicate dalla faccia della terra.

Le lezioni della storia contemplate durante la Seconda Guerra Mondiale e la promozione del fascismo e del colonialismo brutale non possono essere ripetute nel XXI secolo in cui vi è un impegno per lo sviluppo umano, la fraternità e le relazioni di rispetto per il diritto dei popoli all’autosufficienza. determinazione. Rappresenta la conquista della pace.

Stop alla guerra e alla barbarie! Il mondo esige di vivere in armonia e buon vicinato, senza padroni né padroni.

